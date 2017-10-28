Есть и ситец, и парча

Если говорят, что иностранные гости Сочи приезжают сюда, чтобы только набраться впечатлений, то несколько лукавят. Последние мировые события с прибытием тысяч и тысяч зарубежных гостей показали, что Россию иностранцы полюбили не только за теплый прием, интересно организованные мероприятия, красивейшие ландшафты, но и за более простое решение личных бытовых проблем.

Так случается в экономике, когда товарная масса одной страны, где несколько угнетена национальная валюта, стоит дешевле, нежели там, где правят бал доллар и евро. Например, одни и те же сапоги в Германии стоят почти на 30 процентов дороже, чем в магазинах на сочинской улице Навагинской. В брендовых торговых точках, открыто работающих в России, несколько выгоднее покупать, чем в таких же в Париже.

Продавец одной известной российской фирмы, которая выиграла право торговать фирменными товарами из Италии, Швейцарии, Франции объясняет это тем, что цены в бутиках старые, сформированные еще до того, как валюта значительно подорожала. Просто покупательская способность в России ниже, чем у граждан Западной Европы. Поэтому если часы марки VacheronConstantin стоят в России свыше 14 тысяч евро, то в самой Женеве, где они производятся, до 16-18. Такая цена устраивает потенциального покупателя. И так во всем. Особенно привлекательна для людей, у которых в карманах европейские и американские деньги, разная мелочевка: солнцезащитные очки, белье, кожгалантерея, обувь. Многие участники фестиваля молодежи и студентов не спешили разъезжаться, а остались в Сочи, чтобы заняться шопингом в местных магазинах.

Как уже говорилось, нынешний туристический бум многие связывают с диспаритетом цен. Там и здесь. Раньше было наоборот. Россияне, советские люди ехали за рубеж посмотреть достопримечательности и обязательно вернуться не с пустыми руками. Сегодня американцы и жители европейских стран едут в Россию посмотреть нашу жизнь и основательно отовариться. Который год российские магазины, торгующие импортом, получают достаточно хороший доход. Чем больше туристических групп их посетит, тем выше выручка. Один водитель рассказывал, как он работал в Петербурге, возил на экскурсии китайцев. С продавцами был договор, и маршрут проходил так, чтобы остановиться для закупки товаров пассажирами. За это он получал гонорар. Чем больше купят, тем выгоднее водителю.

В этом году в Сочи продавцы доставали коробки с летней обувью, чтобы продать гостям из жарких стран. Обычно летний товар продается летом, зимний – зимой, естественно, и тот, и другой вне сезона отправляется на хранение, а тут среди глубокой осени появился спрос на летнюю обувь.

Мы встретили жительницу Индонезии, девушку Модеру. Она пояснила на чистом английском, что попала в рай. Купила здесь себе и родственникам обуви в два раза больше, чем смогла бы на эти деньги купить у себя на родине. Причем обувь изготовлена на лучших артельных фабриках Китая, Вьетнама, Бангладеш.

То же самое касается и питания. Средний чек в ресторанах составляет около 1400 рублей со спиртным. Это примерно 20 евро. На эти деньги в Германии можно купить чашку кофе и пирожное. А здесь полноценный обед с русской кухней: грибной салат, борщ с пампушками, форель на углях, клюквенный морс, лаваш и бокал шампанского Брют Абрау-Дюрсо.

Замечено, что индийцы, китайцы, немцы совершают регулярные походы по сочинским кондитерским. Особенно пользуются спросом отечественное сгущенное молоко, произведенное по ГОСТу, а также конфеты и шоколад московских кондитерских фабрик. Причем наши гости прослыли такими сладкоежками, что в некоторых магазинах не хватало запаса кондитерских изделий. Все предпочитали накупить конфет впрок, чтобы преподнести сладости в виде подарка родным, друзьям и близким.

Приехав домой, побывавшие в Сочи, Москве и других городах, где бурлила фестивальная жизнь, гости распространили во всемирной сети итоги своего пребывания в России. У многих это прозвучало в двух словах: "Здесь интересно и сладко".

В. Савельев. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]