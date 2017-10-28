ВТОРОЙ В ЕВРОПЕ. НЕПЛОХО

Успешно выступил на первенстве Европы по тяжелой атлетике среди юниоров (возраст участников до двадцати лет), которое проходило в Албании, студент Сочинского филиала Российского университета дружбы народов Вячеслав Яркин. В весовой категории до 77 килограммов он занял второе место и удостоился серебряной медали. Его результат в двоеборье – 332 килограмма.

Основным конкурентом сочинца в борьбе за первенство был Ритварс Сухарев из Латвии, которого Вячеслав опередил на юниорском первенстве мира в Токио, став бронзовым призером. На этот раз латвиец сумел взять реванш, осилив на один килограмм больше, чем удалось россиянину. Бронзовый призер, Джелил Эрдогду из Турции, отстал от Вячеслава на девять килограммов.

Это были третьи за последние четыре месяца международные соревнования, в которых участвовал Яркин. И с каждого из них он возвращался домой с медалью.

Тренируется талантливый штангист в Сочинском детско-юношеском физкультурно-спортивном центре по тяжелой атлетике под руководством старшего брата – мастера спорта международного класса, двукратного чемпиона Европы Владислава Яркина.

Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]