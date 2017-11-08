И ВНОВЬ – ПРАЗДНИК БЕГА!

Второй раз, как и в прошлом году, в центре олимпийского курорта прошел "Сочинский марафон". Более четырех тысяч бегунов приняли в нем участие. По собственному желанию они преодолевали одну из следующих дистанций: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 2,1 км. А также участвовали в эстафете 2х21,1 км.

Организаторами этих соревнований, в которых не было проигравших, стали Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, администрация Сочи.

Участников от мала до велика (четыре возрастные группы) можно было видеть в районе морского порта, парка "Ривьера", Зимнего театра, Дендрария, Центральной набережной, Курортного проспекта. Некоторые даже катили впереди себя коляски с детьми.

Увлекательное соперничество преемников Владимира Куца и Петра Болотникова продолжалось шесть часов.

Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]