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И ВНОВЬ – ПРАЗДНИК БЕГА!

И ВНОВЬ – ПРАЗДНИК БЕГА!
Среда, 8 Ноябрь, 2017 - 17:21

Второй раз, как и в прошлом году, в центре олимпийского курорта прошел "Сочинский марафон". Более четырех тысяч бегунов приняли в нем участие. По собственному желанию они преодолевали одну из следующих дистанций: 42,2 км, 21,1 км, 10 км, 2,1 км. А также участвовали в эстафете 2х21,1 км.
Организаторами этих соревнований, в которых не было проигравших, стали Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, администрация Сочи.
Участников от мала до велика (четыре возрастные группы) можно было видеть в районе морского порта, парка "Ривьера", Зимнего театра, Дендрария, Центральной набережной, Курортного проспекта. Некоторые даже катили впереди себя коляски с детьми.
Увлекательное соперничество преемников Владимира Куца и Петра Болотникова продолжалось шесть часов.
Владимир ВОЛГИН.

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