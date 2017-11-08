Розыгрыш кубка Краснодарского края по футболу среди ветеранов вступает в заключительную фазу. Определилась четверка команд, которая 11 ноября начнет в краевом центре решающую борьбу за почетный трофей. В числе претендентов на него – сборная Сочи.

Сначала сочинцы взяли верх в четырех матчах (дома и в гостях) над представителями Геленджика и Туапсе. Затем на выезде победили (2:1) анапчан. А в минувшее воскресенье встретились с ними у себя дома. Для выхода в финальную пульку хозяевам достаточно было сыграть в этом поединке вничью.

Анапские ветераны с первых минут показали, что намерены дать бой; действовали быстро, решительно, в нападении размашисто и большими силами. Закономерно, что и счет открыли они: вышедший один на один центрфорвард гостей технично перебросил мяч в сетку через бросившегося ему в ноги голкипера Евгения Крюкова.

Только к концу первого тайма сочинцы сумели перехватить инициативу и организовали несколько опасных атак, используя всю ширину поля. Анапчане, подустав, все чаще нарушали правила, не поспевая за резкими перемещениями хозяев. Одно из нарушений произошло в штрафной площади. Одиннадцатиметровый четко, ударом в левый нижний угол ворот, реализовал штатный пенальтист сборной Сочи Сергей Зангареев.

После перерыва игра пошла более открытая, на встречных курсах. Как говорится, искренняя. Что выразилось в четырех забитых мячах – по два в те и другие ворота. У хозяев вновь отличился Зангареев, а также Константин Балковой. Им умело помогали в организации и завершении атак капитан команды Артур Кузнецов, Владимир Кузнецов, Сергей Максимов, Олег Акулов, Владимир Медведев и другие. В итоге – 3:3. Ничья, равная победе.

Николай КУРГАНОВ. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]