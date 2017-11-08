БАТАЛИИ НА ЛИТЕРАТУРНОМ ПОЛЕ

В школе №7 прошел литературный конкурс "Букваешь-ка" для учеников младших классов, посвященный 165-летию со дня рождения писателя Д.Н.Мамина-Сибиряка и 125-летию книги "Аленушкины сказки".

В литературном соревновании приняли участие ученики четвертых классов. Каждая школа Центрального района представила свои команды, и детям было предложено пройти несколько интеллектуальных испытаний. Например, записать 11 героев из сборника Д.Н.Мамина-Сибиряка "Аленушкины сказки", узнать героя по описанию, объяснить старинные и мало употребляемые сейчас литературные выражения, которые встречаются в сказках автора. Были и такие конкурсы, как "Ребус на знание жанров литературы", викторина "Какому герою принадлежат данные слова" и другие.

Все задания выполнялись живо и интересно благодаря ведущей, в роли которой выступила руководитель подразделения Центра внешкольной работы Вера Маркина. Она не только давала задания конкурсантам, но и подбадривала их, внимательно относилась к тем, кто не успевал вовремя справиться с заданием.

Все были охвачены духом соревнования. Конечно, не обошлось без споров между участниками команды. Оценивая работы ребят, жюри определило сразу двух победителей районного этапа конкурса, набравших одинаковое количество баллов. Ими стали команды школы №7 и гимназии №6. Именно эти ребята примут участие в городском литературном конкурсе. Андрей СЛАВЯНСКИЙ, ученик объединения

Центра внешкольной работы "Волшебное перо"

6 "В" класса школы №7. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]