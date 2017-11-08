О ДОБРЕ И ИСКУССТВЕ

В дни осенних школьных каникул на курорте стартовал XVII Международный детский фестиваль искусств "Кинотаврик"

Три года назад "Кинотаврик" возглавила известная телеведущая, основатель благотворительного фонда "Спешите делать добро!" Оксана Федорова, сменив на посту президента фестиваля Марка Рудинштейна.

За эти три года произошли некоторые изменения, над которыми команда Оксаны Федоровой целенаправленно работала. Например, больше внимания стало уделяться детскому кинотворчеству, а сами ребята смогли принять участие в мастер-классах по написанию сценариев и съемке фильмов.

"Кинотаврик" сегодня – это конкурсы творческих коллективов, показы фильмов детских киностудий, мастер-классы от членов жюри, в состав которого в этом году вошли лауреат международных конкурсов, оперный певец Дмитрий Галихин, дизайнер Юлия Иванова, хореограф Артем Лялин, актриса Елена Денисова, заслуженный работник культуры РФ, актер, продюсер Марк Рудинштейн.

Одним из значимых событий фестиваля стала программа "Классика – это не скучно". Концерты с участием Дмитрия Галихина – это всегда аншлаг среди детской аудитории. Это возможность научить ребенка думать, слышать и чувствовать по-новому, сделать классику современной и актуальной для детей. В авторской программе Дмитрия Галихина органично переплетаются знаменитые оперные арии с рассказами о тайнах гармонии; игра в ассоциации с оригинальными аранжировками известных песен; музыкальные загадки и поэзия серебряного века.

Кроме того, в этом году в рамках фестиваля прошла очень важная социальная акция для юных сочинцев: в город приехал настоящий "Десант здоровья" – совместный благотворительный проект Детской городской клинической больницы им. З.А.Башляевой (Москва) и фонда "Спешите делать добро". В течение двух дней выездная бригада из 13 детских врачей на базе одного из медицинских центров Сочи обследовала около 600 сочинских детей со сложными диагнозами, 17 детей по итогам обследования были направлены на лечение в Москву. А сама Оксана Федорова встретилась с подопечными благотворительного фонда Ирой Дудецкой и Артемом Рогачом. Для трехлетнего мальчика фонд "Спешите делать добро" приобрел специализированную коляску, и теперь Артем может гулять на улице. Первая прогулка с родными и Оксаной Федоровой прошла в сквере "Фестивальный" сразу после вручения подарка.

– Проводя фестиваль "Кинотавтрик", мы поняли, что нужно внести что-то доброе, наполнить его не только творчеством, но и показать детям, как важно помогать другим, – рассказала директор фонда "Спеши делать добро" Алена Рыпова. – Мы каждый год проводим различные акции в Сочи, которые были бы полезны и городу, и конкретным детям, нуждающимся в помощи. В прошлом году благотворительная акция прошла в Доме малютки, а в этом году в Сочи высадился "Десант здоровья".

Как отметила Оксана Федорова, за два дня работы врачей удалось принять не всех желающих, но вполне вероятно, что эта акция будет проходить в Сочи на регулярной основе.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]