ДВОЙНОЙ ЮБИЛЕЙ

27 октября 1927 года родились выдающиеся деятели культуры России Алиса Дебольская и балалаечник Александр Шалов. В честь 90-летней даты оркестр народных инструментов "Русский сувенир" дал концерт "Балалайка Forever". В программе вечера прозвучали инструментальные сочинения Павла Нечепоренко, Николая Будашкина и самого Александра Шалова; зрители услышали русские народные песни и старинные романсы.

Александр Борисович Шалов являлся заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, профессором, выдающимся балалаечником столетия. Большую часть жизни он провел в Ленинграде. А вот жизнь Алисы Федоровны Дебольской была неразрывно связана с Сочи. Будучи заслуженным работником культуры РСФСР, она получила звание Почетного гражданина города Сочи.

В 70-80 годы прошлого века Алиса Федоровна руководила управлением культуры Сочинского горисполкома. С 1993 по 2005 год являлась директором сочинского Зала органной и камерной музыки, и именно по ее инициативе здесь был установлен первый на Черноморском побережье орган, который по сей день собирает полные залы ценителей классической музыки.

Как и тогда, сейчас Зал органной и камерной музыки проводит фестивали, концерты, встречи с участием известных российских и зарубежных исполнителей. Афиша полна событий не только музыкальных. По традиции, заведенной Алисой Федоровной, здесь проходят различные выставки художников, скульпторов, фотографов.

Немало Алиса Федоровна сделала для культуры Сочи. Под ее руководством был построен концертный зал "Фестивальный" и открыты такие знаковые объекты культуры, как Сочинский государственный цирк, музыкальное училище, Художественный музей и знаменитый музей под открытым небом – "Дерево Дружбы".

Ульяна ДМИТРИЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]