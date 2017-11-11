Пусть будет как дома

Практика строительства пристроек в детских садах (а по факту – полноценных корпусов) была внедрена в Сочи несколько лет назад. Такой опыт в условиях нехватки свободных земельных участков стал отличной альтернативой возведению новых дошкольных учреждений. К тому же, при строительстве пристроек практически снимается вопрос прокладки коммуникаций: гораздо проще провести электричество, отопление, водоснабжение и канализование к дополнительному зданию от уже имеющихся сетей, нежели подводить их с нуля.

За время существования проекта по строительству пристроек в детских садах в Сочи было возведено 11 подобных корпусов. И это дало возможность тысяче семей получить путевки для детей в дошкольные образовательные учреждения.

Пристройка к детскому саду №34 была введена в эксплуатацию в мае 2014 года. Дошкольное образовательное учреждение, расположенное на улице Клубничной, пожалуй, одно из самых крупных в Сочи. В основном здании располагаются 12 групп, и их посещают 400 детей. Возведение пристройки дало дополнительно еще 120 мест в детском саду, и сегодня его посещают уже 520 дошколят.

В типовой двухэтажной пристройке располагаются четыре группы, просторный музыкально-спортивный зал и современная прачечная. Земельный участок образовательного учреждения позволил вести строительство достаточно изолированно от основного корпуса, не мешая ни детям, ни педагогическим работникам.

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Разве можно представить жизнь детского сада без утренников и музыкальных праздников? В 34-м саду они удивляют не только родителей, но и опытных педагогов. Тематические костюмы, постановка танцевальных, вокальных номеров… Перешагнув уровень стандартных утренников, малыши под руководством музработника Жанны Денисенко уже три года подряд занимают призовые места на международных конкурсах по танцу, которые проходят в Сочи.

– Вместе с детьми выезжаем с концертами в пожарную часть, – рассказывает заведующая детским садом Элла Петросян. – Наши концерты, посвященные Дню милиции, Дню пограничника, с удовольствием посещают представители этих профессий.

Помимо праздников, в детском саду уделяется немало внимания и образовательному процессу. Например, уже восемь лет здесь действует логопедическая группа для детей с нарушениями речи. Воспитатель этой группы – Тамара Рудешко – человек, о котором можно сказать (пусть это и прозвучит банально), что работа с детьми – ее призвание. Тамара Хасановна находит подход к каждому из своих подопечных, а ведь у некоторых из них серьезные проблемы, требующие помощи психолога. День ребят в логопедической группе расписан по минутам: музыкальные занятия, прогулки, занятия с логопедом, познавательные и развивающие игры и даже работа в зимнем саду, где дети учатся не только ухаживать за растениями, но и узнают много интересного из жизни флоры нашего региона.

Еще один сотрудник детского сада, без внимания которого не обходится ни одна из 16 групп, – психолог Наталья Путинцева. К ней за помощью обращаются и воспитатели, и родители. Наталья Григорьевна оценивает, насколько дети подготовлены к школе, помогает легко и безболезненно пройти адаптационный период тем малышам, которые только начинают ходить в детский сад.

В прошлом году 34-й детский сад вошел в программу инклюзивного образования. Группы начали посещать дети с расстройством аутистического спектра, а в штат был принят тьютор – педагог, помогающий адаптироваться детям в коллективе, наладить контакт с окружающими людьми. Специально для детей с РАС был организован кабинет психологической разгрузки, где ребята вместе с тьютором могут провести какое-то время, а потом снова вернуться в группу. Подобный опыт для воспитателей был в новинку. Они не скрывают: было сложно, первое время что-то не получалось, но сейчас у детей наметился прогресс, и они гораздо легче проходят социализацию.

В 34-м детском саду активно развивают дополнительные услуги. Лицензии по предшкольной подготовке, ритмике, спортивной подготовке позволяют проводить дополнительные занятия по этим направлениям. В планах – обучать детей вокалу и открыть секцию айкидо. К слову, в прошлом году в сад пришел инструктор по физкультуре Юрий Дятлов. Молодой педагог настолько мастерски поддерживает в детях соревновательный дух, что участие в веселых стартах здесь с удовольствием принимают даже отцы воспитанников, а сами ребята в прошлом году заняли первое место на городских соревнованиях среди дошколят.

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По инициативе главы города Анатолия Пахомова в Сочи уже несколько лет успешно работает программа оказания шефской помощи школам и детским садам. В этом году взять шефство над детским садом №34 было предложено крупной страховой компании: детское учреждение большое, работы предстоит немало, и не каждая организация смогла бы реализовать данный проект.

– На наше хозяйство желающих прийти работать всегда было мало, – поясняет Элла Николаевна. – Шефы точечно выполняли какую-то работу и уходили. В этом году Анатолий Николаевич нашел серьезную фирму, которая готова к длительному сотрудничеству с нами.

Выбор оказался удачным: в течение лета уже отремонтирован фасад одного крыла главного корпуса детского сада, и, как пообещал руководитель фирмы, постепенно все работы будут доведены до конца.

Поддержку оказывают также депутаты Горсобрания и ЗСК: с их помощью заменена кровля, отремонтирован медицинский кабинет, благоустроен внутренний дворик и на его территории планируется оформить площадку для проведения мероприятий.

Кроме того, уже в ближайшее время в детском саду планируется внедрить новую пропускную систему. Вход на территорию будет осуществляться по именным магнитным карточкам через турникет. Безопасность детей – одна из важнейших задач, особенно когда речь идет о таком большом количестве воспитанников, и в организации этой работы также помогли спонсоры детского сада.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]