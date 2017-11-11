Народные деньги – в экономику курорта

За время, оставшееся до Дня города, сочинцам предстоит убрать на своих придомовых территориях: мэр Сочи Анатолий Пахомов объявил о старте недели наведения порядка. В ближайшие выходные пройдет субботник. За счет городского бюджета ко Дню города будет произведен ямочный ремонт дворовых проездов. Об этом шла речь на планерном совещании в мэрии.

– День города – это и день улицы, день квартала. Конечно, у нас есть программа капитального ремонта, который мы ведем планово, но есть и те улицы, которые не входят в нее. Именно там нужно в обязательном порядке сделать ямочный ремонт, – подчеркнул глава Сочи Анатолий Пахомов.

Подготовиться ко Дню города должны и горожане. В эти выходные жители всех улиц выйдут на общегородской субботник, чтобы вычистить свои придомовые территории. Техникой помогут районные администрации, собранный мусор отправится на бесплатную утилизацию отходов.

Освоить выделенные в текущем году бюджетные средства всех уровней и в следующем году войти во все краевые и федеральные программы софинансирования – задача амбициозная, но выполнимая. Это поможет решить давнюю городскую проблему и провести реконструкцию придомовых территорий.

Заместитель главы города Сергей Щербинин рассказал, что проект городского бюджета на следующий год уже сформирован, и всем распорядителям бюджетных средств надлежит как следует подготовить заявки на участие в программах софинансирования.

– 17 программ в 2018 году в крае полностью стыкуются на условиях софинансирования. В краевом бюджете заложены средства на софинансирование в объеме 8,4 миллиарда рублей. В экономику курорта мы можем дополнительно привлечь 3,7 миллиарда рублей, а также использовать возможность уже сейчас заложить в бюджет города 454 миллиона на софинансирование, – заявил Сергей Щербинин.

По текущему году не должно быть неосвоенных бюджетных средств. Об этом напомнил подчиненным мэр Сочи Анатолий Пахомов, призвав приложить все усилия, чтобы завершить работы по строительству и реконструкции целого ряда значимых социальных объектов. Среди них школа в Совет-Квадже, детский сад в Лоо, пристройка к сотой школе в Веселом.

– Это не значит, что нужно нырять с головой в прорубь, но не забывайте, что дорог пирог к обеду. Ни одного дня мы прогуливать не должны. Риски нам не нужны никоим образом. Мы реально понимаем, что по ряду объектов у нас будет переходной остаток, но он должен быть минимальным. Лучше, конечно, чтобы его не было, – подвел итог мэр.

Народные деньги должны быть освоены до копеечки, но не в ущерб качеству. Там, где не справляются подрядчики, муниципалитет поможет подобрать организации на субподряд.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]