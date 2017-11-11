ДОСТОЙНО РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

Сотрудники УВД Сочи отметили свой профессиональный праздник. Полицейские всех подразделений продемонстрировали строевую подготовку, выучку и возможности спецтехники на праздничном параде. На площади у Зимнего театра выстроились в ряд патрульные машины и мотоциклы ДПС, действующая бронетехника и пожарная техника прошлых времен. Спустя столетие стражи порядка также честно несут свою службу, обеспечивая безопасность горожан.

– Правоохранители добились больших успехов. Наш город является безопасным. Это труд многих сотрудников правоохранительных органов и в первую очередь, конечно, полиции, – сказал глава города Анатолий Пахомов в своем поздравлении в адрес сотрудников УВД Сочи.

Мэрия оказывает сотрудникам УВД всяческую поддержку. В том числе и по улучшению быта стражей порядка. Ежегодно им предоставляют квартиры. В этом году ключи от жилья получили 5 человек.

Сотрудники органов УВД всегда на посту. Даже в свой профессиональный праздник. В парадной форме и со строгой выправкой полицейские сегодня принимали поздравления от руководства и мэра города. Почётные грамоты за многолетний труд и безупречную работу получили более 500 сотрудников каждого из подразделений. Лучшие были отмечены знаками почета и медалями.

– В торжественной обстановке поздравили, конечно, наших ветеранов, которые и сегодня принимают активное участие не только в воспитании молодёжи, но и помогают раскрывать преступления, тяжёлые уголовные дела. Также сегодня был отмечен участковый Владимир Новиков – это наш герой, который в этом году, в свой выходной день, проявив героизм, спас целую семью от пожара, – прозвучало в выступлении Александра Рунова, начальника пресс-службы УВД города Сочи.

В торжественном параде приняли участие военные внутренних войск и полицейские. Бойцы ОМОНа провели традиционные показательные выступления, которые и завершили официальную часть праздника.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]