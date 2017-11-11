Главная
Вход для пользователей

Просмотр архива
« Ноябрь 2017  
По Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Главная » содержание

ДОСТОЙНО РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

ДОСТОЙНО РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
Суббота, 11 Ноябрь, 2017 - 08:44

Сотрудники УВД Сочи отметили свой профессиональный праздник. Полицейские всех подразделений продемонстрировали строевую подготовку, выучку и возможности спецтехники на праздничном параде. На площади у Зимнего театра выстроились в ряд патрульные машины и мотоциклы ДПС, действующая бронетехника и пожарная техника прошлых времен. Спустя столетие стражи порядка также честно несут свою службу, обеспечивая безопасность горожан.
– Правоохранители добились больших успехов. Наш город является безопасным. Это труд многих сотрудников правоохранительных органов и в первую очередь, конечно, полиции, – сказал глава города Анатолий Пахомов в своем поздравлении в адрес сотрудников УВД Сочи.
Мэрия оказывает сотрудникам УВД всяческую поддержку. В том числе и по улучшению быта стражей порядка. Ежегодно им предоставляют квартиры. В этом году ключи от жилья получили 5 человек.
Сотрудники органов УВД всегда на посту. Даже в свой профессиональный праздник. В парадной форме и со строгой выправкой полицейские сегодня принимали поздравления от руководства и мэра города. Почётные грамоты за многолетний труд и безупречную работу получили более 500 сотрудников каждого из подразделений. Лучшие были отмечены знаками почета и медалями.
– В торжественной обстановке поздравили, конечно, наших ветеранов, которые и сегодня принимают активное участие не только в воспитании молодёжи, но и помогают раскрывать преступления, тяжёлые уголовные дела. Также сегодня был отмечен участковый Владимир Новиков – это наш герой, который в этом году, в свой выходной день, проявив героизм, спас целую семью от пожара, – прозвучало в выступлении Александра Рунова, начальника пресс-службы УВД города Сочи.
В торжественном параде приняли участие военные внутренних войск и полицейские. Бойцы ОМОНа провели традиционные показательные выступления, которые и завершили официальную часть праздника.
Соб.инф.

[ Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]

Случайное фото
1000 дней до Паралимпийских игр-2014

Погода
GISMETEO.RU: погода в г. Сочи

Перепечатка материалов без ссылки на первоиcточник запрещена.