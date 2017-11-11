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“КНЯЗЯ” ЖДЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ

“КНЯЗЯ” ЖДЕТ ПРЕОБРАЖЕНИЕ
Суббота, 11 Ноябрь, 2017 - 07:46

Объявлен всероссийский творческий конкурс среди дизайнеров на лучший дизайн-проект нескольких площадок лайнера "Князь Владимир". Такое решение в круизной компании объяснили пожеланиями клиентов, которые побывали в круизе в 2017 году.
Дизайнерам предоставляется уникальная возможность преобразить четыре площадки круизного лайнера. Ресторан "Князь Владимир" решено перепрофилировать в концептуальный караоке-бар. На двух открытых палубах с бассейнами планируется изменить оформление, добавить фотозоны. Изменится и интерьер крупногабаритной каюты "люкс" на восьмой палубе.
В конкурсе могут участвовать профессиональные дизайнеры-архитекторы, а также учащиеся профильных ВУЗов. Срок предоставления заявок для участия в конкурсе – 11.11.2017. Срок предоставления дизайн-проектов – до 9.12.2017 года. По итогам конкурса будут определены четыре победителя, по одному в каждой номинации.
В качестве призового фонда компания "Черноморские круизы" предоставляет победителям по 1 путевке на одноместное размещение в комфортабельной каюте в круиз навигации 2018 года на теплоходе "Князь Владимир". Вся подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте круизной компании www.bscruises.ru/.
– Круиз по Черному морю – это общероссийский проект. В круизе на лайнере "Князь Владимир" путешествуют люди из самых дальних городов страны. Поэтому нам хотелось бы узнать, каким видят корабль наши российские дизайнеры. Отсюда и родилась идея объявить всероссийский творческий конкурс – прокомментировал событие генеральный директор ООО "Черноморские круизы" Максим Кондратенко.
Напомним, завершив навигацию в конце октября, лайнер "Князь Владимир" отправился из сочинского морского порта в Севастополь, где и пройдет реновация судна. Ориентировочно в крымском порту лайнер будет находиться до марта 2018 года.
Анастасия ПАНИНА.

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