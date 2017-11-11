НАГРАДИЛИ САМЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ

В Сочи подвели итоги XVII Международного детского фестиваля искусств "Кинотаврик" В этом году впервые в каждой из номинаций был учрежден Гран-при. В результате жюри смогло оценить работу ребят не только в трех призовых местах, но и определить тех, чье выступление оказалось особенно запоминающимся.

Так, в номинации "Театр моды" первое место было присуждено студии FLmodels (Сочи), а Гран-при выиграли ребята из театра моды "Мечта" (Туапсе).

Лучшей в оригинальном жанре/шоу-программе стала Елизавета Зыбина из центра "Эколь" (Москва", а Гран-при присужден сочинке Арине Драновой.

В номинации "Сценическое искусство/художественное слово" в разных возрастных категориях первые места взяли: Алиса Михалева, Алена Купцова (Москва) и Алексей Ярмущик (Ивантеевка, Московская область). Гран-при был присужден москвичке Елизавете Пукаловой.

Жюри определило, что среди театров и мюзиклов лучшей стала студия "Сюрприз" (Ивантеевка) со своим спектаклем "Не бросайте нас, люди", а Гран-при присудило сочинской студии "Оперение" за постановку "Только у нас".

Среди вокалистов также было определено несколько победителей в разных возрастных группах. Ими стали сочинцы Иван Кириченко и Лука Кватания, а также Анна Дранишникова (Эвенкия). Обладательница Гран-при – Гера Аристова из Сочи.

Среди вокальных коллективов победа была присуждена студии "Созвездие" из города Руза, а Гран-при получил коллектив "Золотой ларец" (Сочи).

Победителем в номинации "Хореография" стала студия "Семерочка" из Ростова-на-Дону, а Гран-при жюри присудило "Сиони" из Сочи.

В номинации "Кинодебют" первое место было отдано академии кино и телевидения "КиВи" (Ярославль) за фильм "Ожившие сказки". Гран-при в этой непростой номинации был присужден киножурналу "Компот" (Ярославль) за юмористические детские скетчи.

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