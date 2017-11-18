ТОЛЬКО КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Городу не нужны инвестиции ради инвестиций, отметил на очередной встрече с жителями поселка Головинка мэр Сочи Анатолий Пахомов. Любые преобразования, изменения, новые проекты должны максимально учитывать права и интересы местных жителей, подчеркнул градоначальник.

Уже в самое ближайшее время проект социально-экономического развития курортного поселка Головинка будет сформирован в отдельный инвестиционный "портфель" для презентации на Международном экономическом форуме, который пройдет в Сочи в феврале будущего года. Работа на завершающем этапе, в обсуждении дальнейших перспектив населенного пункта принимают участие городские и районные власти, архитекторы, дизайнеры, экологи, активисты "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов, общественники ТОС "Головинка" и "Кичмай". Возможность не только быть в курсе дальнейших перспектив поселка, но и на правах хозяина внести свои предложения в проект благоустройства имеет каждый местный житель. Многие этим уже воспользовались.

Первый этап кардинальных преобразований в Головинке связан с обустройством улиц Коммунаров и Линейная, ведущих к морю и главной местной достопримечательности – Тюльпановому дереву. По замыслу авторов проекта и инвесторов именно этот уникальный памятник живой природы должен стать центром дальнейшего развития поселка. Уже к началу следующего курортного сезона здесь, как ожидается, появится парк "Лиран". Его концепция сейчас активно обсуждается. Проект предусматривает благоустройство территории вокруг Тюльпанового дерева, осуществление так называемого "прокола" под железной дорогой для обеспечения пешеходного прохода к берегу моря, развитие пляжной полосы.

В дальнейшем перемены коснутся более обширной территории поселка: на почти 20 гектарах появятся коммерческие объекты, гостиницы, спортивная зона, благоустроенная набережная вдоль реки Шахе, марины для катеров и яхт. Идеи есть – осталось найти средства на их реализацию.

Уже сейчас, на подготовительном этапе, у местных жителей масса вопросов, один сложнее другого. Большинство не скрывает серьезной тревоги по поводу собственной судьбы: будут ли учтены их права и интересы, не пострадают ли они от прихода в поселок больших денег?

У адыгского населения Головинки, а также соседних аулов Малый и Большой Кичмай, – свои дополнительные вопросы. Инвестиции – дело хорошее, курортная территория действительно должна развиваться и обустраиваться, размышляют коренные жители долины реки Шахе, но тут важнее не навредить. Людей беспокоит все, что связано в первую очередь с Тюльпановым деревом, которое шапсуги издревле считают священным. Не будет ли нанесен вред редчайшему памятнику живой природы, состояние которого и без того критическое? Каким образом авторы проекта "Лиран" намерены учесть исторические, культурные и религиозные традиции народа? Какие объекты предполагается разместить вокруг святыни? Адыгская общественность активно участвует в процессе обсуждения концепции "Лирана", вносит конкретные предложения и пожелания.

– В данный момент рассматривается пилотный проект градостроительной концепции развития поселка Головинка, – отметил на очередной встрече с местными жителями, прошедшей 10 ноября, глава Сочи Анатолий Пахомов. – Эта концепция будет учтена в Генеральном плане города и получит законный статус. Она предусматривает комплексное развитие Головинки, реализацию инвестиционных проектов и программ. В настоящий момент работа практически завершена.

Все предстоящие преобразования в Головинке, задача которых сделать поселок современным, конкурентоспособным на туристическом рынке, комфортным для отдыха и проживания, будут осуществляться при непременном условии учета интересов местных жителей, подчеркнул мэр. Инвестиции позволят не только развивать курортное направление, но и поэтапно решать существующие здесь проблемы, связанные с улучшением инженерной инфраструктуры, газификацией, водо- и электроснабжением, строительством систем канализации и новых очистных сооружений.

– Доступ к пляжу и дальше останется свободным, а также совершенно бесплатным, – отвечая на один из острых вопросов, пообещал Анатолий Пахомов. – Не будет никакого шлагбаума, и на подступах к популярному объекту показа Тюльпановму дереву – вся прилегающая к нему территория останется в муниципальной собственности.

Зная, какое значение имеет святыня для местного адыгского населения, власти и авторы проекта максимально заинтересованно и подчеркнуто уважительно относятся к данной теме. Внимательно рассматриваются все идеи и пожелания. В концепции "Лирана", отметила руководитель "Центра развития рекреационных территорий "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" Ольга Шебзухова, планируется предусмотреть этнокультурный объект, в котором будет представлена история и самобытность коренного населения, продажа сувениров в национальном стиле и предметов народных ремесел. В настоящий момент готовятся эскизные предложения.

Перед проектировщиками и архитекторами поставлена также задача оградить доступ туристов непосредственно к стволу Тюльпанового дерева. О негативном воздействии на корневую систему ценнейшего памятника природы, находящегося под защитой государства, людей, в большом количестве стремящихся обязательно потрогать зеленый исполин руками, не первый год говорят экологи. Дошло уже до того, что вокруг древней адыгской святыни, требующей регулярного ухода и лечения, полураздетые и не всегда трезвые экскурсанты устраивают веселые пляски с хороводами.

Подобное недопустимо ни с морально-этической, ни с экологической точки зрения, убежден первый заместитель главы города Мугдин Чермит, также принявший участие во встрече. Один из рассматриваемых вариантов – установка вокруг дерева высокой и прозрачной кованой ограды. Она позволит всем желающим свободно фотографироваться на фоне популярной достопримечательности, но доступ к стволу останется только у специалистов.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]