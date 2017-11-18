Усилить взаимодействие

Подготовка к празднованию Дня города не была усыпана розами даже на улице Роз. Этой теме посвятил львиную долю планерного совещания мэр города. Анатолий Николаевич недоумевал, почему нет системной работы и взаимодействия между ТОСами, управляющими компаниями, домкомами и соответствующими управлениями администрации.По пятое число досталось и чиновникам, которые упускают работу в плане своевременной уборки города. "Прошел по Красноармейской, свернул на переулок Рабочий, потом на Цветной бульвар – везде одна и та же картина. Дворники приступают к работе в 9 утра, причем одна бабушка на 5-6 дворов. Разве она успеет убрать огромную территорию? Уборщиков должно быть достаточно, и работать они должны с 6 до 9 утра, а не тогда, когда солнце приближается к зениту. Это не работа!" – заключил градоначальник. Особо раскритиковал работу управляющих компаний, не отрабатывающих средства, которые взимаются с жителей для поддержания порядка во дворах. Плохо относятся к этой работе и дирекции, которые выиграли конкурсы по уборке города. Досталось и главам внутригородских районов, слабо контролирующих эту работу, мало инициирующих административное наказание.

Следующим вопросом было развитие экономики. Руководитель департамента экономики и стратегического развития администрации города Сочи Лейла Гандалоева сделала анализ экономического развития. В частности, она отметила, что реальная заработная плата в Сочи снизилась на 0,5 процента. Это совсем незначительно, однако свое развитие получает только курортно-санаторная отрасль. Ей принадлежит основная доля поступлений в бюджет. Что касается промышленности, то здесь достаточно проблематично считать, что муниципалитет может опереться на данную налогооблагаемую базу. 50% этой отрасли принадлежит предприятиям по утилизации и вывозу мусора, 20% – коммунальным услугам. Анатолий Пахомов отметил, что хотелось бы, чтобы промышленность прирастала переработкой сельхозпродукции, выпуском товаров народного потребления и т.д. Нельзя успокаиваться стабильной динамикой в курортно-туристической сфере, а нужно постоянно её развивать. Город нуждается в открытии новых пеших экскурсий. Тех 38 объектов, которые рассматривают гости города на верхней набережной, недостаточно. По мнению мэра, в Сочи каждый гость должен найти себе любимый вид отдыха.

Шла речь о развитии сельскохозяйственного сектора экономики. Пока здесь успехи невелики, но сочинские фермеры, представители крупнотоварных производств могут сделать хороший вклад в экономику. Сейчас наблюдается некоторая пробуксовка в производстве, потому что шло изъятие земель сельскохозяйственного назначения, их юридическое оформление, здесь работа только начинается.

Глава напомнил, что приближается Новый год. Особое внимание нужно обратить на безопасность в проведении новогодних мероприятий. В срочном порядке провести инспекцию в местах торговли пиротехникой. Напомнить и в федеральных СМИ, что с 10 декабря добраться на Красную Поляну на собственном автомобиле будет нельзя. Только общественным транспортом. В этом году снова будет небывалый наплыв гостей в предновогодние и новогодние дни. В рабочем режиме администрация города будет координировать работу с правоохранительными органами по обеспечению безопасности прибывающих на курорт и его жителей. Сергей Лисицын. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]