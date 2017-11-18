ПОБЕДА! ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ

Впервые в истории сочинского футбола сборная команда ветеранов города стала победительницей розыгрыша кубка Краснодарского края.

На начальном этапе этих соревнований ветераны олимпийского курорта уверенно опередили соперников из Туапсе, Геленджика, Анапы. И еще с тремя командами получили право выступить в завершающем турнире, который состоялся в краевом центре.

В первом матче жребий свел сочинцев с командой, составленной из бывших игроков краснодарской "Кубани". В ее рядах можно было увидеть и футболистов, хорошо знакомых сочинским болельщикам. Например, Константина Коваленко, вполне неплохо защищавшего цвета "Жемчужины" в ее бытность в элите отечественного футбола. Но ведь и в сборной Сочи таких мастеров собралось немало, и игра удалась! Поначалу она шла практически на равных, а к концу первого тайма ощущалось довольно существенное преимущество гостей, надежно действовавших в обороне и постоянно терзавших защиту соперника резкими, размашистыми атаками. Так что и не верилось, что футболистам уже за сорок. Закономерно поэтому, что территориальное превосходство переросло в голевое. Счет после безупречно проведенной многоходовой комбинации открыл Манук Какосьян. А точку поставил лучший бомбардир команды Владимир Кузнецов – один из замечательной футбольной династии. В итоге – 2:0.

В поединке, который должен был назвать обладателя почетного трофея, сочинцам противостояла сборная Выселковского района, одолевшая с таким же результатом 2:0 ветеранов Геленджика. Оба претендента на главный приз провели эту встречу предельно осторожно, стремясь прежде всего обезопасить собственные ворота. И это им удалось: защитные порядки стояли подобно Волжской твердыне. Два тайма закончились с "сухим" результатом. Стало быть, пришла пора для выявления победителя прибегнуть к серии одиннадцатиметровых ударов. И тут на авансцену вышел многолетний голкипер "Жемчужины", ныне тренер Евгений Крюков. Снова блеснув отменной реакцией и прыгучестью в стиле Анзора Кавазашвили, он сумел отразить три удара подряд, что предопределило итоговый успех его дружины. Вратарь же представителей Выселок оказался бессилен против ударов Сергея Максимова и его тёзки Сомовика. И вот он, долгожданный кубок!

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]