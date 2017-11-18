ПЕРЕЛОМНЫЙ ФИНАЛ

В сочинском бильярдном клубе "Арена" прошел третий тур открытого чемпионата города по бильярдному спорту "Московская пирамида-2017". В соревнованиях участвовали как сильнейшие сочинские мастера кия, так и гости олимпийского курорта – представители Волгограда, Ростова-на-Дону, Ульяновска, Донецка, Краснодара, Анапы и других городов.

Поединки носили упорный, непредсказуемый характер. Многие лидеры прошлых лет не смогли пробиться в финальную часть турнира. В то же время в полный голос заявили о себе молодые, доселе малоизвестные игроки.

В борьбе за третье место встретились ульяновец Данил Косолапов и ростовчанин Максим Передерий. Интересный поединок завершился победой юного представителя Ульяновска.

Самым же увлекательным выдался финальный поединок, в котором сошлись сочинцы – молодой бильярдист Семён Блинов и опытный Гор Назаретян. Первые две партии остались за Назаретяном, однако затем характер проявил Блинов и сумел переломить ход встречи. Выиграв четыре партии подряд, он впервые стал победителем.

Особо отличившиеся участники чемпионата награждены кубками, медалями и ценными призами, учрежденными депутатом Законодательного собрания Краснодарского края А.Рудневым.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]