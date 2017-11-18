РАЗВЯЗКА УЖ БЛИЗКА…

По нескольку матчей осталось сыграть участникам чемпионата Сочи по футболу. Однако и сейчас неизвестно, кто займет первое, второе и третье места.

За чемпионское звание спорят "Адлер" и "Медик", уже не раз носившие это звание. Кто из них станет сильнейшим ныне, определится в заключительном туре, когда лидеры встретятся друг с другом. В первом круге верх взял "Адлер" – 3:2, поэтому для победы в чемпионате ему достаточно сыграть вничью.

Заметим, что форвард "Медика" Вахтанг Кобешавидзе возглавляет список бомбардиров, забив 35 мячей. 22 раза посылал мяч в ворота соперников игрок "Адлера" Арам Меликян. Кто-то из них отличится в решающем единоборстве?

Ответ на вопрос о том, кто станет бронзовым призером, почти наверняка можно будет дать после матча "Трактор" – "Кичмай". Пока "тракторозаводцы" опережают представителей Головинки, однако провели на два матча больше. В первом круге "Кичмай" убедительно переиграл главного конкурента – 6:2.

Владимир ВОЛГИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]