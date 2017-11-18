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РАЗВЯЗКА УЖ БЛИЗКА…

РАЗВЯЗКА УЖ БЛИЗКА…
Суббота, 18 Ноябрь, 2017 - 15:02

По нескольку матчей осталось сыграть участникам чемпионата Сочи по футболу. Однако и сейчас неизвестно, кто займет первое, второе и третье места.
За чемпионское звание спорят "Адлер" и "Медик", уже не раз носившие это звание. Кто из них станет сильнейшим ныне, определится в заключительном туре, когда лидеры встретятся друг с другом. В первом круге верх взял "Адлер" – 3:2, поэтому для победы в чемпионате ему достаточно сыграть вничью.
Заметим, что форвард "Медика" Вахтанг Кобешавидзе возглавляет список бомбардиров, забив 35 мячей. 22 раза посылал мяч в ворота соперников игрок "Адлера" Арам Меликян. Кто-то из них отличится в решающем единоборстве?
Ответ на вопрос о том, кто станет бронзовым призером, почти наверняка можно будет дать после матча "Трактор" – "Кичмай". Пока "тракторозаводцы" опережают представителей Головинки, однако провели на два матча больше. В первом круге "Кичмай" убедительно переиграл главного конкурента – 6:2.
Владимир ВОЛГИН.

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