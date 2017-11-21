Когда поют душа и сердце

21 ноября главный хормейстер Камерного хора Сочинской филармонии Ольга Луковская празднует свой юбилей. В последние годы она возглавляет коллектив, в котором работает с момента его создания.

25 лет коллектив бережно сохраняет традиции хорового пения в крае и приобщает к этому виду искусства молодое поколение. Сама Ольга Михайловна хоровому пению посвятила 45 лет своей профессиональной жизни. О профессии

– Мне кажется, я правильно выбрала профессию. Музыка была со мной с детства. Я росла в семье, где все любили петь: и родители, и мы с сестрой. Затем пела в музыкальной школе, затем – в консерватории… Кстати, именно в консерватории встретила свою любовь – на меня обратил внимание молодой скрипач Александр Луковский. В общем, музыка нас объединила не только профессионально… О гармонии в семье

– Мне очень повезло в личной жизни. Александр – не только талантливый скрипач, но и любящий отец и дед. Мы вместе 42 года, и у нас прекрасная семья: уже взрослые очень любимые сын Максим и доченька Алиса, обожаемые внуки Никита и Лизонька. У нас творческая семья, объединенная одной профессией,– и это счастье! О педагогах

– Наверное, так случается со всеми: подойдя к порогу юбилейной даты, приходит осознание невероятно стремительно летящего времени и чувство благодарности к тем, кто помог реализоваться в жизни. Как будто вчера я закончила Новосибирскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки.

С большой благодарностью вспоминаю замечательных преподавателей, профессионалов своего дела. Имя Юрия Александровича Брагинского теперь носит Академический хор Новосибирского электротехнического института, в котором в свое время мы, возглавляемый им класс консерватории, оттачивали премудрости хорового дела. Руководитель хорового класса Борис Самуилович Певзнер был для нас, студентов,образцом для подражания, до таланта и профессионализма которого мы все хотели дотянуться. Мы обожали потрясающе эрудированного и доброго профессора Самуила Карловича Мусина, много сил и знаний вложившего в наше профессиональное развитие. Я благодарна всем преподавателям кафедры хорового дирижирования Новосибирской консерватории, которые раскрыли перед нами, будущими хормейстерами, прекрасный мир хоровой музыки и все секреты этого сложного и прекрасного искусства. О творческой реализации

– В жизни я реализуюсь по трем творческим направлениям: как хормейстер Камерного хора Сочинской филармонии, как преподаватель отделения хорового дирижирования Сочинского колледжа искусств и как регент хора Храма нерукотворного образа Христа Спасителя. Во многом эти три линии взаимосвязаны и тесно переплетаются. Очень люблю работу преподавателя: мне нравится передавать студентам накопленный опыт и знания, наблюдать, как они растут, постигая азы мастерства. Ученики меня радуют – многие продолжают учиться в музыкальных вузах страны, работают по специальности, в том числе и в Сочинском колледже, и в Камерном хоре. Мои ученики работают с детскими хорами в музыкальных и общеобразовательных школах города, поют в церковных хорах, а некоторые – руководят ими. Об истории создания Камерного хора

– Камерный хор филармонии для меня – любовь и особая зона профессиональной ответственности. Как самостоятельный коллектив наш хор ведет свою историю с 1 февраля 1993 года, а до этого он был частью Сочинской симфонической капеллы, состоявшей из оркестра и хора. Капелла же была создана в 1991 году по инициативе заслуженного деятеля искусств России Ивана Григорьевича Иванова. С 1991 и по 1997 годы главным хормейстером была лауреат краевой премии имени Россинского Валентина Гавриловна Перова. После ее ухода Камерный хор возглавил заслуженный деятель искусств Кубани Сергей Николаевич Торяник, который около 14 лет совершенствовал мастерство хористов, расширял репертуар и сотрудничество с другими коллективами филармонии.

Первый концерт Камерного хора состоялся 21 марта 1993 года. В этот мартовский вечер коллектив, а тогда в его составе было более 40 певцов, под сопровождением оркестра исполнил фрагменты из музыкального произведения Иоганна Себастьяна Баха "Страсти по Матфею". В 1995 году хор с успехом гастролировал в Германии, а в 1999 году выступал в Оружейной палате Кремля, позднее побывал с гастролями в Испании. О современном этапе развития коллектива

– Когда я возглавила коллектив, в его составе работали 18 человек: 16 певцов и два хормейстера. Это талантливые и по-настоящему любящие хоровое искусство профессионалы, с которыми мы продолжаем свой совместный творческий путь. Со временем наш репертуар был значительно расширен, и сегодня мы исполняем духовные песнопения и народные песни, современные хоровые произведения русских и зарубежных композиторов, не обошли своим вниманием старинные русские романсы,оперетту, мюзикл и джаз. Наш профессиональный исполнительский коллектив работает на разных сценических площадках Сочи: в Зале органной и камерной музыки, в Зимнем театре, в библиотеке имени А.С. Пушкина, в городских музеях и других учреждениях культуры.

1 февраля 2018 года наш коллектив отметит свой 25-й день рождения. Будем обязательно отмечать на сцене, уже продумываем программу, которой надеемся порадовать всех любителей хоровой музыки. Об артистах Камерного хора

– В хоре работают не только опытные мастера своего дела, но и молодежь. Я ценю каждого из них и надеюсь, что это взаимно. Все мы очень дорожим аплодисментами, которыми нас одаривает публика, и прикладываем все усилия, чтобы их заслужить. Именно поэтому мы постоянно обновляем свой репертуар, участвуем в различных творческих и музыкальных проектах. Об участии хора в международных музыкальных форумах

– В Сочи регулярно проходят международные музыкальные фестивали – это предоставляет нашему коллективу возможность общения с коллегами из других регионов нашей страны и зарубежных стран, совершенствоваться и профессионально развиваться. Значимым и по-особенному волнительным для нашего коллектива было участие в эпохальном событии – Всемирных хоровых играх, прошедших в Сочи в 2016 году. Наш коллектив вошел в состав объединенного тысячного хора, который участвовал в церемонии открытия и закрытия Игр. Это было потрясающее событие, которое дало возможность обогатиться уникальным опытом всем членам нашего коллектива.

Лариса ОСТРЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]