ЭТО СКРОМНОЕ СЛОВО – ПОБЕДА

Они скромно стояли во время церемонии награждения. И даже не сразу поняли, что именно их специалисты признали самыми ценными игроками традиционного открытого розыгрыша кубка Сочи по волейболу на призы наиболее титулованного спортсмена олимпийского курорта, Почетного гражданина города Владимира Кондры. Они – это представители сочинских команд Игорь Воронин и Марина Кислова.

Марина, капитан сборной Сочи, и ее соратницы прямо-таки покорили многочисленных болельщиков игрой вдохновенной, на сто процентов заряженной на победу. Ведь известно, что когда мастерство соперников практически одинаково, на первый план выступают морально-волевые качества. Ими-то даже в избытке оказались наделенными Марина со товарищи.

Решающим матчем женского турнира стал поединок сочинок со студентками Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, команду которых готовил к соревнованиям Владимир Кондра. Тут многочисленные зрители смогли насладиться и цепкой, самоотверженной игрой в защите, и коварными нападающими ударами, и не менее коварными планирующими подачами в стиле ретро. Соперницы были равны по силам, так что чаша весов склонилась в сторону южанок только на исходе каждой из двух партий; они завершились с одинаковым результатом – 25:19.

В следующем поединке сильнейшие сочинские волейболистки проэкзаменовали команду учащихся гимназии №15. Гимназистки, которых тренирует замечательный в прошлом сочинский волейболист, мастер спорта СССР Владимир Жук, возглавляющий городскую федерацию волейбола, показали и недюжинный характер, и волю к победе. Но она пока обошла их стороной. Соперницы были несколько точнее, несколько мудрее, несколько мастеровитее. В итоге – 25:12, 25:17.

Вообще женский турнир подарил немало захватывающих, надолго запоминающихся моментов. Вот один из них. С превеликим трудом выиграв в первой партии со счетом 25:23, учащиеся гимназии №15 уступали сочинскому "Интеру" во второй – 20:24. Казалось бы, что называется, поезд ушел. Но, как выяснилось, не из того теста гимназистки. В этот решающий период встречи они блеснули и мощными, по углам площадки, подачами, и полузабытыми "рыбками", вытаскивая "мертвые" мячи, и хлесткими нападающими ударами. В итоге – 26:24 в их пользу.

А потом особо отличившиеся в женском турнире получали награды из рук "волейбольного Пеле" Владимира Кондры. Помимо Марины Кисловой, лучшими признаны: связующий Валерия Валл, подающий Ксения Лежейко (обе – гимназия №15), нападающий Анастасия Евсина (сборная Сочи), блокирующий Дарья Проненко ("Адлер"), защитник Елизавета Колосова (РАНХиГС), либеро Мария Кулагина ("Мацеста"). Главный приз достался сборной Сочи.

Турнир мужских команд венчали матчи за третье и первое места. "Бронзу" удалось заполучить представителям гимназии №15, которым в жарком единоборстве противостояли воспитанники сочинской детско-юношеской спортивной школы №8. Гимназисты взяли верх в пятисетовом поединке со счетом 3:0 (25:18, 25:16, 25:14).

Украшением турнира стал финал. Мастер спорта СССР, замечательный в прошлом волейболист сочинского "Динамо", а ныне известный арбитр Александр Дупленко вывел на площадку команды "Интер" (Сочи) и РАНХиГС (Москва). Если сказать, что их единоборство получилось необычайно красочным, буквально на уровне элиты российского волейбола, то это преувеличением не будет. В конце концов (как обычно) все решили мощнейшие и точнейшие нападающие удары в исполнении игроков "Интера" – весельчака Михаила Помазанова, сдержанного Сергея Лебедева и всегда серьезного Игоря Воронина. Питомцы Кондры, как ни старались достойно им противостоять, вынуждены были капитулировать – 20:25, 23:25, 20:25. Итак, "Интер" – на первом месте, москвичи – на втором, гимназия №15 – на третьем.

– Год от года наш турнир становится все интереснее, все зрелищнее, – отметил во время церемонии награждения Владимир Кондра. – Спасибо Сочинской городской федерации волейбола, спасибо олимпийскому курорту, который стал подлинной спортивной Меккой.

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]