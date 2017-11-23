В НАЧАЛЕ БЫЛА "КАВКАЗСКАЯ РИВЬЕРА"

В Этнографическом музее в поселке Лазаревское состоялся историко-библиографический экскурс в историю образования и развития города Сочи как здравницы, посвященный Дню города.

На мероприятии присутствовали студенты и ветераны – сотрудники здравниц района. Студенты Сочинского финансово-юридического колледжа (директор Фертик Е.Л.) уже не первый раз стали активными участниками мероприятий Лазаревского музея.

Интересной была форма мероприятия: на фоне выставки книг, буклетов, фотографий были прочитаны цитаты из книг разного времени, начиная с 1894 и по 2016 годы, о становлении курорта Сочи. Помогали в этом специалисты Центра национальных культур Виктория Ковалева и Юлия Никитюк.

Сотрудники музея рассказали участникам мероприятия о том, что правительство Российской империи обратило свое внимание на Сочи после 1894 года, когда здесь побывал министр земледелия А.С. Ермолов. Именно он благодаря своей энергичной деятельности положил начало Сочи как курорту. По его инициативе началась раздача небольших участков земли за арендную плату, получивших названия культурных и дачных участков.

В 1898 году по Высочайшему повелению была образована особая комиссия, командированная на Черноморское побережье Кавказа с целью выбора мест, наиболее подходящих для устройства курортов. Застраиваются дачами город и окрестности. На территории Лазаревского района были дачи представителей интеллигенции России начала XX века: члена Государственной думы И.Я.Голубева, генерала Ю.С.Сахновского, статского советника И.А.Гуаданини, барона Н.П. Врангеля, графа Эренбурга, этнографа В.Ф.Миллера, врача С.П. Боткина, ученого Н.Е.Жуковского, невролога В.М. Бехтерева, хирурга Е.В.Павлова, адвоката Ф.Н. Плевако, артиста В.И. Качалова и других.

В июне 1909 года в Сочи открылось комфортабельное курортное заведение "Кавказская Ривьера".

После окончания гражданской войны (1918-1920гг.) в стране началась национализация курортов, которая осуществлялась в соответствии с декретом правительства "О лечебных местностях общегосударственного значения". На основании правительственных декретов в 1920 году было организовано Сочинское курортное управление. В задачу управления входили: организация курортного дела в Сочинском и Туапсинском районах на базе национализированных частных дач и курортных учреждений, горно-санитарная охрана, землеустройство и благоустройство курорта, снабжение продуктами, водой, электроэнергией. В 1921году в Сочи открываются первые советские санатории. В 1933 году дома отдыха передаются в ведение профсоюзов. Об этом сообщили в Музее истории города-курорта Сочи.

Подготовила Ульяна ДМИТРИЕНКО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]