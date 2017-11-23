АНАПСКАЯ БРОНЗА МЕДИНА ШХАЛАХО

К почетному званию чемпиона города Сочи по тяжелой атлетике нынешнего года юный житель аула Хаджико Лазаревского района Медин Шхалахо добавил недавно престижную награду первенства Краснодарского края, прошедшего в Анапе.

Благодаря убедительной победе на первенстве Сочи 15-летний Медин вошел в состав сборной города, принявшей участие в краевом турнире. Талантливый атлет, тренирующийся под руководством своего отца, мастера спорта по тяжелой атлетике Алаатина Шхалахо, поехал в Анапу не только с намерением добыть очередной трофей, но и подтвердить норматив кандидата в мастера спорта.

Благодаря своему упорству, характеру и трудолюбию Медин успешно выполнил обе задачи: богатырю из Хаджико, добывшему бронзу первенства Краснодарского края в весовой категории до 50 кг, официально присвоен разряд кандидата в мастера спорта России по тяжелой атлетике!

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]