ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ГОРОДА

В Сочи проходит Всероссийский конгресс туроператоров, объединивший топ-менеджеров крупнейших туроператоров России, представителей гостиниц, отелей, транспортных и страховых компаний.

Всего участниками стали около 300 компаний из 42 регионов, представляющих свой туристский продукт. В рамках конгресса также действует 24-я выставка, которая за годы своего существования стала площадкой для внутреннего и въездного туризма всей России. В течение двух дней работы форума пройдёт немало круглых столов, в ходе которых участники смогут обсудить вопросы формирования и продвижения региональных турпродуктов, основные тенденции экскурсионного туризма, вопросы субсидирования перевозок. Также будут затронуты темы введения курортного сбора, готовности Сочи к Чемпионату мира по футболу, классификации средств размещения и другие.

Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, очень небольшой процент россиян позволяет себе любого рода путешествия. У 72 процентов россиян нет загранпаспорта, и по факту туроператоры работают с очень узким сегментом потребителей своей продукции. Именно поэтому необходимо развивать внутренний туризм, формируя предложения для людей с разными финансовыми возможностями.

К слову, в Сочи действует программа "Открытый Юг", которая позволяет отдохнуть на курорте за 1400 рублей в сутки. При этом в данную стоимость входит проживание, питание и лечение.

В планах Сочи – развитие спортивного туризма в межсезонье, что позволит широко использовать спортивную инфраструктуру, которой на сегодняшний день располагает город. Еще одним перспективным направлением становится конгрессный туризм. На сегодняшний день в городе действует около 2 тысяч площадок, которые могут принимать конгрессы, форумы и проводить деловые туры и этим потенциалом тоже необходимо пользоваться.

– Сегодня предложения Сочи превосходят тот продукт, который предлагают иностранные компании, – отметил глава города Анатолий Пахомов на открытии конгресса. – Уверен, что при хорошей работе наших турагентов и туроператоров на местах, в своих регионах, туристы этих регионов, конечно же, выберут Сочи.

Как сообщил мэр Сочи, с начала года курорт принял 5,5 миллиона гостей, что соответствует прошлогоднему показателю. Спросом в летний период пользовались и горные курорты. По сравнению с летом 2016 года отели Красной Поляны были заполнены на 10 процентов больше – средняя загрузка средств размещения горного кластера составила 80-85 процентов. По прогнозам до конца года Сочи посетит еще 1 миллион туристов, а рост количества гостей города в новогодние каникулы составит 7 процентов.

Добиться таких результатов стало возможным в том числе благодаря инфотурам – презентациям курортных возможностей Сочи, которые совершает Анатолий Пахомов. Эта работа будет продолжена и впредь, и уже в ближайшее время глава Сочи запланировал посетить 6 городов – Рязань, Пензу, Калугу, Калининград, Курск и Тулу.

Елена НОВИКОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]