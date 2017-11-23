Пешком в историю

В Сочи мэр города Анатолий Пахомов открыл исторический бульвар В городе появился еще один экскурсионный маршрут – он начинается у подножия Эллинского спуска. Именно отсюда исторически и начал свою богатую летопись город-курорт. Всего в маршрут входят 35 объектов историко-культурного наследия,которые сегодня находятся под охраной государства.

– Объекты в едином комплексе необходимо показывать нашим гостям и, собственно, жителям города. Они уникальны. Сегодня здесь собрались экскурсоводы, они тоже для себя открывают что-то новое, – сказала директор Музея истории города-курорта Сочи Алла Гусева.

Маршрут проходит мимо Арт-галереи "Форт" через сквер возле концертного зала "Фестивальный". Далее дорога ведёт прямо к дому первого городского врача Аркадия Львовича Гордона. Теперь в память о выдающемся человеке на этом месте установлен его бюст работы скульптора Петра Хрисанова.

– Я чувствую необыкновенную гордость за то доверие, которое город оказал нашей семье, увековечив память моего прадеда. Действительно, не только первого врача города Сочи, но и одного из основоположников борьбы с малярией, – отметил правнук Аркадия Львовича Гордона, главный врач городской поликлиники №1 Кирилл Владиславович Гордон.

Далее исторический маршрут ведёт по верхнему ярусу набережной вдоль гостиницы "Приморская". Такая схема уже заинтересовала местных экскурсоводов. Специалисты уверены, что новая программа будет непременно востребована туристами.

– Такие прогулки должны быть не просто знаковыми, они должны войти в план исторических объектов и, конечно же, в план мероприятий экскурсионных фирм. Именно пешеходные прогулки будут украшать наши программы, – отметила экскурсовод Людмила Тарасова.

Завершается исторический маршрут у легендарной "Фитофантазии" возле Зимнего театра. Помимо того, что в Уголке Венчагова прошла глобальная реставрация, её границы отныне расширились. И теперь охватывают территорию около Зимнего театра. Неработающий фонтан здесь превратили в пруд, куда в честь открытия зеленого уголка мэр города Анатолий Пахомов выпустил золотую рыбку.

– Этот исторический маршрут завершает новый объект "Фитофантазия", который расширился за счёт вот этого, на мой взгляд, замечательного, красивого и душевного сочинского уголка. Уверен, наши гиды будут с интересом вести здесь экскурсии. Есть что показать, есть про что рассказать, есть чем удивить, – подчеркнул глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Активное участие в восстановлении сквера приняла общественность города. В будущем опыт организации подобных исторических пешеходных маршрутов должен распространиться на все районы города. Следующей на очереди стоит улица Навагинская. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Сочи. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]