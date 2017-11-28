Сочи – безопасный город. Власти много вкладывают сил и средств, чтобы гости и жители чувствовали себя комфортно и не оглядывались, гуляя по улицам курорта. Однако все чаще и чаще стали напоминать о себе гаражные массивы. В негативном плане. В Сочи свыше полусотни гаражных кооперативов. Нет ни одного, где не было бы приспособленных для жилья помещений. В обход законов и правил, владельцы гаражей сделали их двухэтажными, возводя как вверх, так и вниз. Обустраивали, соревнуясь один перед другим, к сожалению, в комфорте не для транспортных средств, а проживания. Естественно, при этом попирались все мыслимые нормы техники безопасности. Здесь и газовые баллоны, и обогреватели-котлы, использование открытого огня для барбекю. А самое главное – здесь обрели пристанище люди с сомнительным родом деятельности. Также здесь получали "нелегальную прописку" мигранты, работающие на стройках или просто те, кто приехал обосноваться в теплых краях.

Когда обстановка стала совсем тревожной мэр города Анатолий Пахомов, инициировал создание несколько рейдовых бригад под началом своих заместителей, которые призваны от и до проверить эти гаражные кооперативы. В особенности те, где постоянно проживают люди. За последние дни по системе миграционной службы 15 человек задержаны, трое из них выходцы из Средней Азии ждут суда и депортации. Установлены признаки преступлений, которые сейчас находятся в стадии проверок правоохранительными органами. За последние месяцы в Сочи выявлены 156 гаражей, которые сдаются внаём под жильё, 26 – переоборудованы под магазины и склады.

Работа по наведению порядка в самых сложных сочинских кварталах будет продолжаться до тех пор, пока не настанет тишь и благодать. Судьба жилых гаражей будет решаться специально. Не секрет, что многие предприимчивые сочинцы строили гаражи для сдачи в аренду. Здесь можно найти просто шедевры нелегального "зодчества". Есть такие объекты, которые сдаются в аренду дороже, чем квартиры в фешенебельном доме. Здесь селятся люди с хорошим достатком, приехавшие покорять город-курорт из Сибири, Заполярья, Урала, откуда, как известно, наблюдается отток населения из-за экономических проблем, где существует реальная угроза экологической безопасности. Куда ехать – долго не думают. Куда, если не в Сочи? Многие из тех, кто снимает жилье в гаражных кооперативах, законопослушны и имеют временную регистрацию, а больше тех, кто игнорирует миграционное законодательство, живет нелегально, пьянствует, дебоширит. Ими власти интересуются в первую очередь.

Социальный контроль над гаражными массивами вызван еще и тем, чтобы навести инвентаризацию в электроснабжении, земельном законодательстве, а также установить элементарный санитарный контроль. Здесь не часто задумываются о вывозе мусора, уборки прилегающих территорий, а антисанитария угрожает здоровью, тем более, что здесь проживает много семей с детьми.

В одном из гаражных кооперативов Адлерского района мы встретили маму с двумя детьми, которая работает горничной в одном из санаториев. Два года назад приехала в Сочи из Челябинской области. Говорит, что жить там невыносимо, работы нет, дети часто болеют, а в Сочи все устраивает, хоть и небольшая зарплата, но стабильная. И у детей все нормализовалось. Нина временно зарегистрирована у своей подруги на улице Урожайной. Без регистрации никак. Нужна, чтобы не имела претензий школа. Говорит, что продает в Челябинской области свое жилье и думает брать ипотеку, чтобы купить квартиру по своим деньгам хотя бы в сельской местности.

– А почему именно в Сочи? Можно было бы закрепиться где-то в кубанских станицах, либо городах, где легче прожить.

– Да нет, жениться так на королеве. В Сочи дети заняты делом, хорошее здравоохранение. По полису я себе здесь зубы вылечила, детей оздоровила…

Другой гаражный обитатель – Файзуллох – приехал из Таджикистана на заработки, работает на стройках, снимает второй этаж гаража, живут вчетвером. Антисанитария, грязь, батарея выпитых бутылок. Живут по полной программе. Ну, зачем такие квартиранты Сочи? Ставится вопрос о возвращении на родину. Мероприятия, которые проводит администрация с правоохранительными органами обширны, но они стоят затрат тех сил, чтобы в нашем городе было везде тихо и понятно: кто приехал, зачем приехал, чем занимается? Ответы на эти вопросы помогут сохранить главный курорт страны в числе самых спокойных городов России. Владимир Савельев. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]