С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СЕЛО!

С размахом отметили в селе Измайловка 108-ю годовщину со дня образования населенного пункта. Яркий и запоминающийся праздник жителям подарил Дом культуры. На праздник прибыли жители села, ветераны Мацестинской чайной фабрики, которая приняла в торжестве активное участие, работники Сочинского хлебозавода с подарками для уважаемых сельчан и многодетных семей, представители различных общественных организаций, администрации, СТОС села Измайловка и все те, кто в этот замечательный день приехали на праздник, чтобы выразить жителям свое уважение и сказать спасибо за труд. Обширная праздничная программа стартовала с игр и развлечений для детей. Ансамбль "Диксиленд" выступал у главного входа в ДК, задорная музыка – джаз, мировые хиты и многое другое привлекли немало зрителей. Кто-то даже пританцовывал, благо погода в этот день, как будто ласкала именинницу Измайловку яркими и теплыми лучами поздней осени.

Торжественная часть началась с поздравления исполняющего обязанности главы Раздольского сельского округа Александра Воронина. Он пожелал сельчанам крепкого здоровья и успехов. Знатным чаеводам были вручены грамоты и благодарственные письма от Городского собрания. В свой 50-летний юбилей совместной жизни получили поздравления и памятные подарки семья Матвиенко Людмила Владимировна и Владимир Яковлевич, которые дали напутствие молодой семье Убилава – Ревазу и Мариам.

Праздничную программу к Дню села подготовили коллективы художественной самодеятельности Дома культуры Измайловка, перед гостями выступили танцоры хореографического коллектива "Гран-При", который возглавляет Галина Старицына, а также юные артисты коллектива "Гюмри" из села Барановка, вокальный детский коллектив из ОСОШ №55 и юные танцоры из детского сада №57. Поздравить жителей села, также прибыли представители Сибирского землячества. Заместитель председателя Национальных объединений города Сочи Кудрина Раиса Ивановна вручила Жанне Хрулевой – председателю СТОС Измайловка и директору Дома культуры села Измайловка грамоты за возрождение культуры в селе. Попечительский совет при соцзащите администрации города Сочи преподнес подарок – картину, которая станет украшением Дома культуры. День выдался ярким и запоминающимся, многие сельчане выражали благодарность гостям и организаторам праздника.

Ульяна ФЕДОРОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]