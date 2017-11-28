УЧИМСЯ ЖИТЬ И ДРУЖИТЬ

У любого человека есть цель в жизни. И у каждого она своя: одни с детства хотят стать космонавтами, чтобы бороздить на космическом корабле бескрайние просторы Вселенной в поисках новых знаний, другие мечтают стать учеными, чтобы создавать новые лекарства от неизлечимых болезней, кто-то будет строить дороги и дома, кто-то – учить детей, лечить больных, помогать нуждающимся. Но для того, чтобы достичь своей цели, человек должен приложить определенные усилия – учиться, трудиться, не бояться трудностей. Основа основ в современном мире, безусловно, – знания. Их человек черпает из окружающего его мира и получает в школе.

На протяжении уже почти четырех лет я учусь в лицее №95 поселка Лазаревское. Здесь обучаются дети практически со всего района, объединенные одной общей целью – получить достойное образование и шагнуть уверенным шагом во взрослую жизнь. Лицей уже давно известен среди лучших образовательных учреждений и вузов нашей страны своими талантливыми выпускниками и высокопрофессиональным педагогическим коллективом. По праву являясь одним из лидеров образования Краснодарского края, наш лицей продолжает развиваться, добивается новых высоких результатов.

Вспоминая свой первый день, проведенный в стенах лицея, хочу отметить: атмосфера в нем сильно отличается от той, что царит в обычной школе. Здесь – настоящий храм знаний, витает дух доброжелательности, взаимопомощи и сотворчества, вокруг – на удивление очень общительные и добрые дети. Даже прежде не зная друг друга, они легко находят общий язык. За одной партой сидят представители самых разных национальностей, религий, жизненных взглядов и убеждений, но все это никаким образом не влияет на повседневные взаимоотношения в большом, сплоченном даже, можно сказать, семейном коллективе. Мы дружим, стараемся лучше узнать друг друга, в случае необходимости, сообща решаем возникающие проблемы. Нам легко и очень интересно вместе.

Помимо насыщенного учебного процесса в лицее "кипит" разнообразная культурная жизнь. У нас проходят веселые праздники, тематические вечера, дни национальных культур, флэш-мобы. Но главным для каждого ученика событием, безусловно, является день посвящения в лицеисты. У многих сформировалось ошибочное мнение, что если ты поступил в лицей, то уже стал лицеистом. Это далеко не так. Право считаться настоящим лицеистом, еще нужно заслужить. Для начала, на протяжении двух лет, ты должен выполнить не одну "тонну" домашних заданий, "грызть" гранит науки до такой степени, что забываешь обо всем на свете, успешно пройти все внутренние экзамены, вроде директорских и триместровых работ, хорошо сдать ОГЭ. А это далеко не всем под силу. Только в начале 10 класса, если тебе удастся добраться до этого уровня, ты становишься полноправным лицеистом, и начинаешь реально понимать, ради чего проходил через все трудности и испытания. Праздник "Посвящение в лицеисты" сохранился у меня в памяти, как один из лучших дней в моей жизни. Мы с одноклассниками подготовили специальную программу и произвели огромный фурор на всю нашу дружную лицейскую семью. На самом деле все очень старались и выложились по максимуму, чем заслужили некий приз зрительских симпатий.

Но все наши успехи и достижения, как в лицее, так и в повседневной жизни,– не только результат наших собственных усилий. Это, главным образом, плод труда наших педагогов и родителей. Их вклад в развитие каждого из нас невозможно переоценить, ведь помимо знаний они дарят нам свою любовь, делятся огромным опытом, который, я уверен, обязательно пригодится во взрослой самостоятельной жизни.

Валерий НИБО,учащийся 11 класса лицея №95. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]