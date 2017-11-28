"АДЛЕР": ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ВЕРШИНУ

Несколько лет спустя неоднократный чемпион Сочи по футболу "Адлер" вновь завоевал это почетное звание, которое досталось ему в исключительно напряженном и принципиальном единоборстве с "Медиком", за последнее время добившемся столь же больших успехов. Их решающее соперничество произошло в заключительном туре. В первом круге "Адлер" выиграл у основного конкурента – 3:2 и на финише чемпионата опережал его на одно очко. Стало быть, лидера устраивала в последнем матче и ничья.

Но, как выяснилось буквально с первых минут встречи, за семью замками "Адлер" отсиживаться не собирался. Более того, на каждую атаку соперника отвечал стремительными комбинациями, которые доставляли обороне "Медика" немало неприятностей. Команды действовали в быстром темпе, однако ошибок в передачах почти не допускали. Единоборства то и дело возникали весьма жесткие, но не грубые. Заметим, что впереди "Адлер" умело использовал всю ширину поля; его нападающие на высокой скорости устремлялись по флангам и делали точные навесы в штрафную площадь. Один из таких проходов по левому крылу (как когда-то говаривал Котэ Махарадзе) привел к голу: после навеса Чакерьян головой отправил мяч в сетку. Шла 39-я минута.

Во втором тайме игра шла уже абсолютно равная. Защита обеих команд во главе с вратарями добросовестно справлялась со своими обязанностями, и опасные для взятия ворот моменты возникали довольно редко. Однако на 77-й минуте случилось то, что футболисты "Медика", очевидно, еще долго будут вспоминать. После нарушения правил они получили право на пенальти. К одиннадцатиметровой отметке подошел Гогричиани. Пробил он неплохо. Мяч летел низом, примерно в метре от правой штанги. Рослый голкипер Обляшевский успел, однако, сгруппироваться и отбил мяч недалеко от себя. К мячу подоспел опять же Гогричиани и что есть силы направил его… в перекладину над лежащим вратарем. Ответный гол не состоялся, как, соответственно, не состоялся возможный последующий перелом в ходе встречи. Забитый в первом тайме мяч остался единственным, но самым что ни на есть чемпионским.

– Что вас особенно радует? – спросили мы у тренера "Адлера" Отари Пруидзе.

– Наша команда сцементирована, из года в год стабильна и нацелена на выполнение максимальной задачи. Это нас отличает от коллективов, которые не выдерживали литавров "медных труб" в свою честь и быстро, за год-два, сдавали ведущие позиции.

– По каким принципам формируете состав команды?

– В "основу" попадает тот, кто очень хочет играть. Былые заслуги в расчет не принимаются. Кто на данный момент лучше подготовлен, тому и зеленая улица. Ребята это осознали и не ропщут. Главный принцип такой: в составе опытные футболисты плюс перспективная молодежь. Молодые, кстати, довольно-таки быстро заимствуют опыт и повышают мастерство.

Какова основная стратегия и тактика игры "Адлера"?

– Зрелищность, игра ведь для зрителей. Их должно быть на трибунах больше. Отсюда – наш атакующий стиль. Забиваем мы немало; против нас многие играют от обороны. В этом еще одна причина нашей игры в атаке. Впрочем, и сами стараемся надежно защищаться.

А в общем, своей игрой стремимся подавать пример во славу дальнейшего развития на олимпийском курорте самой массовой и популярной игры – футбола!

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]