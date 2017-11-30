ПРИЗВАНИЕ – ПОМОГАТЬ

Вообще-то Владимир Порхачёв, как говорят в народе, технарь. Выучился на инженера и многие годы работал в этой хлопотной должности. Позже хлопот прибавилось: назначили заместителем директора по административно-хозяйственной части одного из лучших сочинских санаториев, который теперь носит название "Русь". И с этой ответственной работой справлялся с успехом, удостоившись всевозможных наград.

Вполне естественно, что в ранге руководителя Владимир Павлович каждодневно и ежечасно встречался со многими людьми. В это время помимо чисто профессионального в полной мере раскрылся еще один его талант – талант общения. Умел он уважительно разговаривать, прийти любому на помощь в трудную минуту, что-то понятно объяснить или в чем-то убедить.

С годами, уже будучи на пенсии, этот талант взаимоотношений с людьми только оттачивался. В многоквартирном доме, где живет Владимир Павлович, да и в совете территориального общественного самоуправления микрорайона Гагаринский Центрального района о нем давно сложилось мнение как о человеке слова и дела, мудром и принципиальном. Поэтому, когда представители совета Игорь Виноградский, Сергей Титов, Вадим Белоус подыскивали кандидатуру на место председателя первичной организации общества инвалидов "Новый Сочи", выбор практически сразу пал на Порхачёва. На соответствующее предложение он, поблагодарив за доверие, столь же быстро дал согласие. И со свойственными ему ответственностью, решительностью, умением сплотить людей принялся за весьма кропотливую, во многом деликатную работу.

Вверенная Владимиру Павловичу общественная организация насчитывает около двухсот человек. В первую очередь, конечно, нужно было найти удобное помещение для собраний и прочих мероприятий. Председатель при поддержке актива ТОСа замечательно справился с этой задачей. Просторное помещение удалось отыскать в одном из пятиэтажных жилых домов. Летом здесь прохладно, зимой тепло. Вскоре появились новые столы, стулья, телевизор, подборки книг, газет, журналов. И обделенные судьбой, нередко одинокие люди стали в этом приветливом, сердобольном уголке под названием "Клуб инвалидов "Романтик" желанными гостями, а многие и активными помощниками Владимира Павловича.

Коли речь зашла о взаимопомощи, то как не упомянуть о субботниках, проводимых в микрорайоне регулярно, а чаще – при всеобщей подготовке к летнему сезону. И неутомимого председателя, и членов общества, например, Георгия Авджяна, Зинаиду Гончарову, Майю Попову, всегда можно увидеть в первых рядах борцов за чистоту дворов и улиц. Увидеть кого с метлой, кого с мешком для мусора, кого с граблями, кого с кистью и краской. Что характерно, во время этой бескорыстной работы неизменно царит приподнятая, полная соревновательного духа атмосфера.

Интересно, весело, с остроумной выдумкой, приятными сюрпризами (и опять-таки сообща) организуются праздники, юбилеи, спортивные соревнования; содействие в этом постоянно оказывают депутаты Городского собрания, а также поистине прирожденный общественник Шота Жгенти. Кстати, соревнования проходят как на неподалеку расположенной реконструированной спортивной площадке, так и в парке "Ривьера"; победители и призеры удостаиваются соответствующих наград, для всех участников накрывается сладкий стол. А в определенные календарным планом дни члены общества с удовольствием посещают лекторий в городской библиотеке.

З декабря отмечается Международный день инвалида. Стало быть, Владимир Павлович Порхачёв в свои 86 лет снова, как пел Высоцкий, весь в друзьях и в делах. А дел – благородных, столь нужных, чрезвычайно приятных – в избытке. И счастлив председатель!

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]