У Сочи есть свой конёк

Новогодняя концепция, разработанная департаментом оформления и дизайна городской среды администрации Сочи, в этом году посвящена морской тематике.

В декорировании пространства и новогодних елок в торговых центрах, магазинах, отелях, учреждениях социальной сферы, на улицах города предлагается использовать морскую атрибутику. Ракушки, морские звезды и морские коньки, спасательные круги, якоря, – все это может быть использовано в качестве украшений. Оформление елок может быть выполнено как в теплой (золотой и красный цвет), так и холодной (серебряный и синий цвет) гамме, разбавят которую как раз элементы морской тематики. Если подойти к подготовке к Новому году неформально, то можно использовать в качестве волн на елке, например, голубую органзу.

К слову, внутреннее убранство в учреждениях предполагает не только оформление елок, но и небольших композиций, которые могут быть расположены в холлах, фойе и даже стать отличной фотозоной.

Что касается оформления уличного пространства, то, кроме вывесок с поздравлениями с наступающим Новым годом, акцент необходимо сделать на вечернем оформлении, предполагающем использование световых конструкций. Все это, уверены разработчики концепции, создаст праздничную атмосферу и настроение у горожан и гостей курорта.

Новогоднее оформление в Сочи должно быть завершено к 10 декабря. Это касается и установки елок, которых в этом году будет 37. Убранство должно быть единым во всем Большом Сочи, а 27 декабря будут подведены итоги конкурса на лучшее благоустройство.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]