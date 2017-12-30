Курс на социальное благополучие

31-я конференция сочинского местного отделения всероссийской политической партии "Единая Россия" состоялась в Зале органной и камерной музыки. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края, Городского собрания Сочи и "единороссы" курорта обсудили реализацию партийных проектов.

Большинство реализованных в последнее время проектов касаются инфраструктурных и социальных преобразований на курорте. В Сочи ведется строительство детских садов, спортивных площадок, проводится фестиваль творчества детей с ограниченными возможностями здоровья "Хрустальный петушок", многочисленные патриотические акции.

Отдельного внимания требует партийный проект "Крепкая семья". Он призван привлечь общественность к решению проблем семей, в том числе и многодетных.

– За время реализации данной программы 99 сочинских семей получили земельные участки, – отчитался на съезде секретарь сочинского отделения партии "Единая Россия" Анатолий Пахомов – В рамках проекта "Здоровое будущее" всем жителям города оказывают качественную и доступную медицинскую помощь. За этот год диспансеризацию прошли более 25 тысяч человек.

Помимо этого, в 2017 году в Сочи реализованы еще 14 партийных проектов "Единой России". Они направлены на улучшение дорог и городской среды, появление новых скверов и парков, развитие экологического образования, а также работу местных театров и домов культуры. Нам есть чем гордиться. В микрорайоне Макаренко, у парка "Дендрария" и рядом с Зимним театром разбиты новые скверы, капитально отремонтирован Дом культуры в микрорайоне КСМ.

Активно реализуются и три региональных партийных проекта: "Книга добрых дел "Единой России" на Кубани", "Укрепление финансово-экономических основ местного самоуправления в муниципальных образованиях края" и "Открытый Юг".

Проект "Открытый Юг" – особая гордость сочинских "единороссов". Не один год по ней в межсезонье в здравницах курорта поправляют здоровье жители различных регионов страны. Совсем скоро эта программа получит федеральный статус.

– Целью проекта является содействие в организации отдыха и оздоровления жителей регионов России в период межсезонья на предприятиях санаторно-курортного комплекса Краснодарского края на льготных условиях, – пояснил Анатолий Пахомов.

Большинство партийных проектов основываются на наказах и обращениях граждан, поступающих к депутатам Госдумы, Законодательного собрания Краснодарского края, Городского собрания Сочи.

На конференции в Сочи открытым голосованием выбрали делегатов краевой партийной конференции. Она состоится 7 декабря в концертном зале Кубанского казачьего хора в Краснодаре. Наш город, помимо членов политсовета местного отделения "Единой России", будут представлять 16 делегатов.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]