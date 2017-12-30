Мелочей в убранстве города не бывает

Положительные перемены в облике города стали одной из самых обсуждаемых тем на еженедельном планерном совещании мэрии Начиная совещание, мэр Сочи Анатолий Пахомов призвал глав районов и председателей советов ТОС позаботиться о чистоте мест общего пользования, скверов, парков в связи с проведением мероприятий ШОС. Особое внимание градоначальник попросил уделить Адлерскому району и Красной Поляне, где пройдут основные мероприятия саммита.

Напомним, на курорте встретятся главы правительств Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана и России. Кроме того, на мероприятиях будут присутствовать участники государств-наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества и партнеры по диалогу из Белоруссии, Ирана, Монголии, Афганистана, Армении, Азербайджана, Камбоджи, Непала, Турции и Шри-Ланки. Особое внимание планируется уделить вопросам развития кооперации в области торговли и инвестиций, инфраструктуры, транспорта, энергетики, сельского хозяйства. Уже принимаются меры для реализации межправительственного соглашения о создании благоприятных условий для развития автомобильного транспорта, развернута подготовка программы развития дорог ШОС, а также ведётся работа в энергетическом клубе.

По итогам заседания планируется подписать соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета ШОС, а также принять решения, касающиеся деятельности организации.

В Сочи приедут не только политические деятели, но и сопровождающие их делегации, члены семей. Помимо работы, они будут гулять по городу. Приятно, если прогулочные зоны будут опрятными и уютными.

– Мелочей в нашем деле не бывает. Мы прилагаем все усилия, чтобы подтянуть те места, где живет человек. Что не доделали во время подготовки к Олимпийским играм, мы доделаем по федеральной программе "Городская среда". Такие подарки бывают нечасто, – напомнил Анатолий Пахомов.

По этой программе на ремонт придомовых территорий и междворовых проездов есть возможность привлечь около трехсот миллионов рублей. Средства на софинансирование программы уже заложены в муниципальный бюджет будущего года.

Город активно включается во все краевые и федеральные программы, что позволяет эффективно расходовать бюджетные средства и привлекать дополнительное финансирование на создание комфортных условий горожанам. Более тысячи семей сочинцев уже удалось переселить по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Бараки и ветхие дома муниципалитет планирует снести, причем делать это по сути народным способом. Деньги, сэкономленные таким образом, можно направить на строительство социальных объектов.

– Снесем и вывезем народным способом, уверен, что нас поддержат ТОСы. На месте снесенных бараков будем планировать зеленые зоны, – подчеркнул градоначальник

Кстати, один из таких парков в конце декабря будет открыт в микрорайоне Бытха. Сквер появится и в микрорайоне Голубые Дали. Три миллиона рублей на эти цели выделили депутаты территориальной группы.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]