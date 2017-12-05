С НОВЫМ ГОДОМ ПОЗДРАВИТ ЗАБИВАКА

В минувшую пятницу в почтовое обращение вышли новогодние почтовые марки с изображением официального талисмана чемпионата мира по футболу 2018 FIFA World Cup Russia – волка Забиваки в трех разных позах на новогоднем фоне.

– Номиналы марок составляют 22, 33 и 35 рублей и соответствуют тарифам на пересылку конверта и заказной карточки по территории России и международной пересылке простого письма. Тираж марок – по 660 тысяч экземпляров, – рассказала пресс-секретарь УФПС по Краснодарскому краю Ирина Макаренко.

Дополнительно к выпуску почтовых марок изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Сочи, Краснодара, Волгограда, Екатеринбурга, Казани, Калининграда, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска. Новая почтовая марка гасится штемпелем с надписью: "Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 в России" и указанием места и даты проведения специального гашения. Почтовая продукция, погашенная в день выпуска, приобретает дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

В день выхода марок в клиентском зале Сочинского почтамта на спецгашении были филателисты не только из Сочи, но и Белореченска и Нижнего Новгорода. По традиции они тоже подготовили почтовые карточки по теме гашения. Филателисты из Белореченска выпустили немаркированные почтовые карточки, посвященные легендам российского и советского футбола, а нижегородчане и сочинцы – открытки с Забивакой, талисманом Чемпионата мира по футболу. В тот же день ценные для филателистов объекты коллекции разлетелись по России и миру.

Как рассказали "НС" в пресс-службе УФПС по Краснодарскому краю, филателистическая программа 2018 FIFA World Cup Russia реализуется АО "Марка" с 2015 года. За 4 года будет выпущено более 130 видов продукции. Это 63 почтовые марки и 4 почтовых блока, 15 конвертов первого дня, 23 почтовые карточки и 35 художественных маркированных конвертов, а также разнообразные сувенирные наборы, буклеты и многое другое. Общий тираж продукции превысит 100 млн экземпляров.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]