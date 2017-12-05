ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ – ПРОФИЛАКТИКА

В администрации Сочи состоялся круглый стол, посвященный профилактике и борьбе со СПИДом. Сотрудники городских управлений, некоммерческих и молодежных организаций обсудили реализацию двух новых документов: национальную стратегию о нераспространении ВИЧ-инфекции, принятую в этом году на федеральном уровне, а также постановление губернатора Краснодарского края о разработке единого плана действий, в части предотвращения распространения СПИДа.

Реализация национальной стратегии начнется уже с 1 января 2018 года и за три года ее работы ВИЧ-статус должен быть определен у 93 процентов населения. На данный момент в Сочи только 21 процент жителей владеет этой информацией.

Как отметил на заседании главный врач Центра профилактики и борьбы со СПИД №3 Николай Кочетков, если в России показатель пораженности ВИЧ-инфекцией равен 1,4 процента, то в Сочи этот показатель значительно меньше – 0,4 процента. Тем не менее, статистика подтверждает, что в нашей стране отмечаются самые высокие темпы роста распространения ВИЧ.

– Большинство людей считают, что СПИД, ВИЧ-инфекция – это очень далеко, что это не может произойти с ними лично, – отметила заместитель главы города Ирина Романец. – И работа в этом направлении – информированность населения – будет вестись активно.

У горожан должно быть четкое представление об опасности ВИЧ-инфекций, а также о том, что в Сочи проводится бесплатное освидетельствование на СПИД. Кроме того, Центр профилактики и борьбы со СПИД №3 располагает современной лабораторией, которая выполняет развернутые, детализированные анализы. По их результатам медики подбирают эффективную схему лечения, которая позволяет поддерживать организм человека, зараженного ВИЧ-инфекцией. На данный момент на учете в Центре профилактики СПИД стоят 2600 сочинцев.

У пятидесяти процентов болезнь СПИД протекает бессимптомно в течение 10 лет, у 5 процентов симптомы проявляются в течение 20 лет. И в этом сложность работы, так как здоровые, красивые люди фактически являются носителями вируса, даже не подозревая об этом. И задача, поставленная перед межведомственной комиссией, которая начнет свою работу уже в январе 2018 года, разработать эффективную профилактическую стратегию, которая поможет обеспечить скрининг-обследование населения.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]