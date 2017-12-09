НАГРАДЫ, КОТОРЫЕ МЫ ОБРЕТАЕМ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА В СОЧИ Впервые за свою многолетнюю историю сочинский Зимний театр переживал аншлаг… футбольный. Здесь собрались лучшие футболисты города всех возрастов, от детворы до ветеранов, а также специалисты самой популярной игры, чтобы подвести спортивные итоги 2017 года. А итоги эти, без преувеличения, впечатляющие. Представители курорта, готовящегося принять участников чемпионата мира-2018, в нынешнем сезоне стали победителями, призерами чемпионатов, первенств Краснодарского края, Южного федерального округа, призерами розыгрыша Кубка России. Подобного не удавалось добиваться на протяжении нескольких десятилетий. Около двух тысяч сочинских футболистов вели захватывающую, мужественную, результативную борьбу на зеленых полях. (То ли еще будет после Мундиаля!).

В этот день юных и зрелых поклонников кожаного мяча, последователей незабвенных Славы Метревели и Анатолия Гущина, Джемала Силагадзе и Анатолия Павлова, Вадима Никифорова и Бориса Трифонова, приветствовали и поздравляли заместитель главы Сочи Сергей Юрченко, директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сергей Пилосян, заместитель председателя Краснодарской краевой федерации футбола Владимир Середа и другие руководители спортивного движения. Они отметили, что вместе с ростом массовости футбола в Сочи команды курорта добиваются все больших успехов на все более достойном уровне. Укрепляется материальная база футбола, увеличивается число квалифицированных тренеров. Есть надежда, что сочинский футбол по примеру найденовской "Жемчужины" девяностых годов вновь выйдет на высокую профессиональную орбиту, чего с нетерпением ждут его многочисленные поклонники.

Продолжительную овацию устроили собравшиеся присутствовавшим в зале легендарным ветеранам сочинского футбола: Борису Геворкяну, Лаврентию Пруидзе, Николаю Мельнику, Владимиру Алейникову, Василию Поповичу, Валерию Громыковскому, Михаилу Паращуку. Им и другим ветеранам преподнесли памятные подарки.

И началось вручение наград. Их было много, под стать количеству достижений. Сначала на сцену выходили юные победители и призеры первенства Сочи. Самых громких аплодисментов удостоились, конечно, сильнейшие в своих возрастных группах команды: "Черноморец" (тренер – Андрей Кочаров), "Интер" (тренеры – Сергей Зангареев, Максим Гурьянов), "Центр" (тренеры – Отари Пруидзе, Малхаз Гогохия, Вахтанг Гогинава), "Торпедо" (тренеры – Нерсес Чакрян, Георгий Майсурадзе), "Сочи" (тренеры – Сергей Гурьев, Ованес Антонян). Специальные призы получили вратарь Даниил Куличев, защитник Нодари Сванидзе, полузащитник Давид Рогонян, нападающий Александр Шахов и другие.

Лучшими судьями года признаны Арман Амирханян, Эмир Байсултанов, Акоп Устян; лучшими инспекторами – Евгений Волнин, Владимир Кузнецов.

В чемпионате города среди взрослых команд третье место занял "Медик" (тренер – Георгий Джобава), второе – "Кичмай" (тренер – Мадин Коблев). Наибольший же успех выпал на долю "Адлера" (тренер – Отари Пруидзе)…

Год 2007-й. Исторический, во многом переломный для курорта Сочи год. Год, когда решилось, что ему, первому в истории нашего Отечества, выпало счастье принимать зимнюю Олимпиаду. В том же году 11 мая был основан футбольный клуб "Адлер". Случайность, но символическая, настроившая, как выяснилось вскоре, спортсменов на победный лад. Уже несколько месяцев спустя адлерцы преподнесли сенсацию: впервые в истории сочинского футбола команда в год своего рождения выиграла звание чемпиона города. К этому успеху своих талантливых подопечных привел замечательный в прошлом вратарь "Жемчужины", а ныне тренер Евгений Крюков. С 2010 года команду стал тренировать другой известный в прошлом игрок "Жемчужины" Отари Пруидзе. С его приходом "Адлер" приобрел новый тактико-технический рисунок; победная поступь продолжилась: чемпионские звания в 2010-м, 2012-м, 2014-м годах, четырехкратное завоевание кубка.

И вот – очередное триумфальное восхождение на вершину сочинского футбола. Помимо общекомандной награды некоторым представителям "Адлера" вручены специальные: лучшим вратарем чемпионата признан Игорь Обляшевский, лучшим нападающим – Владимир Кузнецов, лучшим футболистом – Арам Меликян, лучшим тренером – Отари Пруидзе.

Лучшими в номинациях также стали защитник Максим Матвеев ("Медик"), полузащитник Байзет Хахо ("Кичмай"). Больше всех мячей – 35 – забил Вахтанг Кобешавидзе ("Медик").

Вполне обнадеживающий, вдохновенный разбег в сказочно футбольный 2018-й год!

Владимир ВЕРЕЮТИН. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]