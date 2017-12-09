Зимний, комфортный

Аспекты подготовки курорта к пиковому новогоднему сезону обсудили на планерном совещании в администрации Давно не новость, что летом и зимой некоторые предприниматели поднимают цены на свои услуги и товары в надежде побольше заработать за короткий период. Пик зимнего сезона – не повод для наживы. Об этом на планерном совещании в мэрии напомнил глава Сочи Анатолий Пахомов.

Предупреждение особенно касается руководителей предприятий общественного питания и служб такси. Слишком уж часты упоминания туристов в своих блогах и социальных сетях то о чашке чая за 400 рублей на горнолыжных курортах в Сочи, то об астрономических суммах, которые просят таксисты в праздники, особенно ночью, когда тарифы по непонятным причинам поднимаются порой в четыре раза от установленных.

– Предприниматели ни в коем случае не должны повышать цены, пользуясь ажиотажным спросом туристов в новогодние праздники. Специально созданные мониторинговые группы будут контролировать ситуацию и докладывать в оперативный штаб, – уточнил мэр.

Заместитель главы города Сергей Юрченко рассказал, что службам такси уже выданы рекомендации о недопущении повышения установленных тарифов на перевозку пассажиров, – отметил на планерке заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко.

Горнолыжный сезон в Красной Поляне официально стартовал 2 декабря. По данным Ростуризма, Сочи стал самым популярным городом России для новогодних каникул, а Краснодарский край и Крым стали лидерами для путешествий по стране на Новый год.

В горном кластере всего Краснодарского края будет функционировать 57 канатных дорог и 120 трасс общей протяженностью более 148 километров. Туристы уже забронировали более 90% номеров в гостиницах на новогодние праздники. Горнолыжные курорты в зимний сезон ожидают не менее миллиона отдыхающих. Только на новогодних каникулах покататься на лыжах в Сочи приедут 360 тысяч туристов.

На период праздников в нашем городе традиционно будет создан оперативный штаб, в который войдут представители исполнительной власти, муниципалитета, силовых структур. Его возглавит первый вице-губернатор Андрей Алексеенко.

По примеру прошлого года городские власти совместно с полицией до 15 декабря организуют перехватывающие парковки. Информационные табло будут информировать автомобилистов об ограничении въезда на Красную Поляну на личных автомобилях, а также о наличии свободных парковочных мест.

Первый вице-мэр Сочи Анатолий Рыков рассказал о том, что единый ски-пасс на горнолыжных курортах Сочи, чего не один год ждали туристы, будет введен до конца декабря. Муниципальным властям предстоит обеспечить транспортное сообщение между тремя курортами, чтобы пользователям единых ски-пассов было удобнее передвигаться между ними.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]