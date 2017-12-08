За малышей будьте спокойны

Еще 7 лет назад жизнь ребенка, родившегося с весом в 500 граммов, была под большим вопросом, – спасение такого малыша считалось чудом. Сегодня дети с экстремально низкой массой тела в Краснодарском крае и Сочи в частности успешно выхаживаются. За пять лет в регионе спасено более 800 детей, появившихся на свет с массой от 440 до 1000 граммов.

В 2012 году Краснодарский край одним из первых регионов страны начал выхаживать детей с экстремально низкой массой тела. Чтобы сохранить жизнь таким детям нужны высококвалифицированные специалисты и самое современное оборудование. Сегодня в арсенале медиков есть все необходимое, чтобы недоношенные дети могли полноценно жить и развиваться.

– Не каждый регион страны может позволить себе подобные технологии, – отмечает министр здравоохранения Краснодарского края, практикующий акушер-гинеколог Евгений Филиппов. – В среднем выхаживание младенца, рожденного с экстремально низкой массой тела, обходится от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Это сложный и трудоемкий процесс, который требует высочайшей квалификации всего медицинского персонала – и сестринского, и врачебного. В нашем крае это стало возможным благодаря тому, что губернатор Кубани Вениамин Иванович Кондратьев считает любые затраты оправданными, если речь идет о спасении человеческой жизни. На выделяемые из краевого бюджета деньги кубанские врачи проходят обучение в ведущих клиниках мира, закупаются дорогостоящие препараты и оборудование.

Долгожданная дочь сочинки Людмилы Секуновой – третий ребенок в семье. Два мальчика уже подросли, но мама так хотела девочку, что даже ездила паломником к святыням и долго молилась о чуде. Когда Людмила забеременела, семейному счастью не было предела. Но малышка родилась раньше срока, размером всего с ладошку, весом 520 граммов. В Перинатальном центре сочинской городской больницы №9 ее жизнь была спасена. Сейчас малышке уже почти два месяца. Впереди большая работа по набору веса и укреплению здоровья, но самый сложный этап пройден успешно.

– Когда родилась такая маленькая девочка, я очень переживала и думала только о ее спасении, – делится Людмила. – До сих пор трудно вспоминать те первые дни. Врачи успокаивали и поддерживали, говорили: "Посмотрите, какое у нас оборудование, какие специалисты, просто нужно терпение и время". Теперь я вижу, что это действительно так. То, что моя дочь жива – это чудо и большая работа всех, кто работает в этой больнице.

Первый час жизни таких детей – самый важный. После рождения малыша сразу встречает бригада врачей – неонатологов-реаниматологов, отслеживаются все жизненные показатели ребенка. В случае с дочерью Людмилы Секуновой – девочке сразу оказали неотложную помощь, ввели препарат, обеспечивающий эффективное дыхание. Затем в специальном транспортном инкубаторе малышку переместили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где продолжился первый этап ее выхаживания.

Всего за 5 лет в Перинатальном центре сочинской городской больницы № 9 спасли около 170 таких детей. Мамы маловесных новорожденных обязательно принимают участие в уходе за своими младенцами, ведь этот контакт очень важен для них. Кроме того, в сочинском Перинатальном центре используется передовой метод выхаживания "кенгуру": когда мама не может находиться рядом с малышом, применяется специальное приспособление, имитирующее руки матери – теплое и пропитанное ее запахом, к которому неравнодушен малыш.

Благодаря работе по обеспечению необходимым современным оборудованием, подготовке высококвалифицированных кадров Краснодарский край стал одним из лидеров в стране по снижению младенческой смертности. Этот показатель в регионе сегодня соответствует европейскому уровню и составляет 3,9 промилле, что в 1,5 раза ниже среднероссийских показателей.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]