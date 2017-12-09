ГОТОВИМСЯ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА

В Сочи прошел круглый стол с представителями иностранных туроператоров стран-участниц ЧМ-2018 FIFA Ростуризм пригласил журналистов средств массовой информации, блоггеров и представителей российских и зарубежных компаний принять участие в информационном туре в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, чтобы рассказать о туристических возможностях этих трех городов, в которых пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018. Не забыли и о специальных условиях и предложениях для болельщиков.

Программа туров включала в себя осмотр объектов размещения, культурных и спортивных объектов городов, принимающих ЧМ-2018, обзорные экскурсии с осмотром центральных улиц, главных достопримечательностей, а также знакомство с региональными туристическими маршрутами.

– Россия готовится принять в следующем году большое количество туристов и болельщиков из-за рубежа, поэтому важно проинформировать иностранных туроператоров о возможностях отдыха в нашей стране, туристской и транспортной инфраструктуре, гастрономических традициях, специальных экскурсионных программах и маршрутах, разрабатываемых специально к ЧМ-2018, событийных мероприятиях в городах-организаторах матчей. Это позволит сформировать турпродукт, который будет включать не только, собственно, спортивное событие, но и познакомит туристов из-за рубежа с историей, культурой и традициями Российской Федерации, – уверен руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

В информационный тур в Сочи приехали представители крупных туристических компаний из Швеции, Англии, Испании, Панамы, Коста-Рики и Великобритании. За три дня удалось осмотреть объекты размещения и некоторые достопримечательности Красной Поляны и Имеретинской низменности, а также центральную часть города.

На встрече в мэрии иностранным гостям рассказали о туристических возможностях Сочи и специальных предложениях на период Чемпионата мира по футболу FIFA для зарубежных болельщиков.

– Сейчас мы подошли вплотную к работе по размещению болельщиков. Определён российский туроператор, который работает с зарубежными туроператорами по этому поводу. Их мы знакомим с возможностями формирования дополнительных сервисов для болельщиков, включая экскурсионные маршруты, гастрономические туры, этно- и экологический туризм и прочие сопутствующие сервисы, – проинформировала заместитель начальника управления курортов и рекреационных ресурсов администрации города Сочи Елена Павлович.

В настоящее время в Сочи способны единовременно разместиться с комфортом 200 тысяч гостей. Более двух тысяч прошедших классификацию отелей на курорте готовы предоставить туристам весь спектр услуг в сфере гостеприимства. Множество разностилевых экскурсионных объектов, познавательных и развлекательных площадок как в горах, так и на побережье наш город может предложить своим гостям. Такие возможности пришлись по вкусу иностранным туроператорам.

После того, как состоялась жеребьёвка, спрос на поездки в Россию из разных стран можно назвать ажиотажным. По словам директора российского туристического бюро в Испании Марлен Родригес, спрос на размещение в Сочи будет разным. Корпоративные клиенты будут жить в 4-5-звездочных отелях, болельщики же предпочтут гостиницы более низкой ценовой категории.

– Мы очень рады, что наша сборная играет свой отборочный матч в Сочи. Со всей Испании звонят болельщики и хотят приехать сюда на игру. Я думаю, это будет лучшая реклама, первый шаг к тому, чтобы испанцы поехали в Сочи потоком, – рассказала Марлен Родригес.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]