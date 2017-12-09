Лабораторная работа

Ученики на уроке химии увидели пагубность вредной привычки По инициативе управления молодежной политики администрации города в Сочинском финансово-юридическом колледже прошел необычный урок химии. Провели занятие для студентов создатели программы "Будь здоров!", направленной на развенчание мифа о безопасности курения. Участие в уроке приняли и специалисты Центра медицинской профилактики.

Как за один час доказать, насколько непоправимый вред здоровью наносят такие вредные зависимости, как курение сигарет, курительных смесей, спайсов, кальяна и вейпа? С этим успешно справились Нина и Станислав Шефер, продемонстрировавшие с помощью химических реактивов, что происходит с мозгом курильщика спайса, почему многие из них становятся инвалидами, а некоторые – впадают в кому и умирают, не приходя в сознание.

Ведущие провели химический эксперимент, который наглядно показал, из каких вредных веществ состоит табак. Эксперимент с "артериями", наполненными "искусственной кровью", показал разницу между забитыми бляшками артериями курильщика от чистых артерий здорового человека.

– Особенный интерес у аудитории всегда вызывает эксперимент с макетом курильщика, – поделилась Нина Шефер. – В макет заряжается реальная сигарета, закрывается наглухо банкой и "выкуривается" путем насоса в специальный мешок. Ватка, имитирующая фильтр, в процессе эксперимента становится черной. Таким образом, мы демонстрируем: информация о том, что сигаретный фильтр препятствует попаданию смол в организм курящего – миф.

В течение часа ребята не только слушали и видели, но и сами участвовали в игровом эксперименте, доказывающем вредное воздействие курения на легкие.

Екатерина БРУСНИКИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]