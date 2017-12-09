ШКОЛЬНИКИ РЕШАЮТ БИЗНЕС-ЗАДАЧИ

В Сочи завершился пилотный этап федерального проекта "Венчурный акселератор". За главный приз проекта боролись двенадцать команд: семь проектов представили школьники, пять – студенты. Всего в бесплатной образовательной программе по изучению основ технологического предпринимательства приняли участие более 300 юных сочинцев.

За 36 дней обучения ребята создали свои бизнес-проекты: прошли обучение на Интернет-платформе, разработали бизнес-модель IT-стартапа, создали сайт, протестировали бизнес-идею и нашли первых клиентов для своего бизнеса.

Главный приз "Венчурного акселератора" – мощный ноутбук – получили победительницы проекта, ученицы 8 класса гимназии №8 Эрика Берген и Диана Пруидзе. В основе их проекта "ЭкоСтарт" – технология аэрокосмического мониторинга по выявлению несанкционированных свалок мусора. При помощи специальной компьютерной программы планируется анализировать спутниковые снимки поверхности земли, затем места предполагаемых свалок будут дополнительно исследоваться с помощью дронов и выявленные проблемные точки будут наноситься на электронную карту. О возникновении свалок будут оповещаться районные администрации. Команда "ЭкоСтарт" также планирует проводить акции с привлечением волонтеров для уборки мусора с загрязненных территорий.

– На создание этого проекта нас вдохновил пример чемпиона земли Афроза Шаха из Мумбаи, который очистил от мусора пляж длиной 2,5 км и вывез 5,5 тысяч тонн мусора, – рассказывают Эрика Берген и Диана Пруидзе. – Мы знаем, что проблема несанкционированных свалок актуальна и хотим с помощью нашего проекта привлечь к ней внимание. В 2018 году мы планируем организовать активы "ЭкоСтарт" в Кавказском биосферном заповеднике, в Карелии и на Байкале. Мы исследуем территории, выявим загрязнения и организуем экологические субботники по их очистке.

Проект "ЭкоСтарт" уже получил поддержку Сочинского государственного университета. Как отметила проректор СГУ Галина Коновалова, работа над проектом учениц гимназии №8 будет продолжена: в планах вуза открытие в 2018 году Центра молодежного инновационного творчества, где школьники и студенты смогут изучать аэрокосмические технологии и работать над своими инновационными проектами.

Для основателей "Венчурного акселератора" Александра Румянцева и Андрея Тамбовцева этот проект – тоже стартап. И сейчас они успешно масштабируют его по России. Например, на днях проект был запущен в Казани. Как отмечают создатели, их основная цель – воспитать культуру технологического предпринимательства у школьников и студентов.

Ольга КРУГЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]