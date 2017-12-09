Паспортизация

Центры выдачи FAN ID, или паспорта болельщика, одновременно открылись в пяти городах,

принимающих матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 – в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде. Сочинский центр расположен в здании торгово-развлекательного центра "МореМолл".

Паспорт болельщика – это персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков, создаваемой для Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. FAN ID необходим всем зрителям, купившим входной билет на матчи Мундиаля. Обязательное условие для получения паспорта болельщика – наличие билета на соревнования или документа, дающего право на получение билета.

Гостем церемонии открытия в Сочи стал посол ЧМ-2018 от курорта Сергей Метревели, сын легендарного нападающего сборной СССР Славы Метревели. Первый паспорт болельщика он вручил сочинцу Никите Колотовкину – игроку ФК "Любитель".

– К 1 марта, когда будет окончательно решено, какая сборная где базируется, в крае будут готовы несколько баз для участников чемпионата – по две в Анапе, Геленджике, Краснодаре и Сочи, – рассказал журналистам на церемонии открытия Центра выдачи паспортов болельщика первый заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Сергей Мясищев.

Интерес к турниру после проведения финальной жеребьёвки, о которой рассказывала наша газета, неуклонно растёт. Продажи на сайте FIFA возобновились 5 декабря и продлятся до 12:00 31 января. В этот период болельщики смогут подать заявки на приобретение билетов на все матчи, кроме матчей открытия и финала.

При этом не имеет значения, в какой именно день подаётся заявка. У всех будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи. Если количество заявок превысит количество доступных мест, билеты будут распределяться посредством случайной жеребьёвки.

Как информирует FIFA, большинство заявок было подано российскими болельщиками, однако спрос со стороны зарубежных поклонников футбола также остается высоким и составляет 34% от запрошенных билетов. В этом отношении лидируют болельщики из Аргентины, Перу, Мексики, США, Колумбии, Бразилии, Марокко, Египта, Китая и Польши.

Соб.инф. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]