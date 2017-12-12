ТЕПЛО ПРОТЯНУТОЙ РУКИ

В Центральной Адлерской библиотеке прошло мероприятие, приуроченное ко Дню инвалидов – В каждом из нас есть маленькое солнце. Это солнце – доброта. Добрый человек – это тот, кто любит людей и помогает им. Спешите делать добрые дела. Об этом Гёте сказал так: "Нечасто людям дается повод для таких высоких дел! Спешите творить добро!", – такими словами открыла встречу ведущая Людмила Гончарова.

Атмосфера, царившая на встрече, была поистине теплой и душевной. С приветственным словом выступила заместитель председателя районного совета ветеранов Раиса Григорьевна Гордиенко, которая пожелала всем присутствующим здоровья и благополучия, отметив важность этого дня в воспитании молодежи, формировании в ней человечности и доброты, привлечении внимания подрастающего поколения к проблемам людей с инвалидностью.

Самодеятельный коллектив "Вместе" исполнил потрясающий танец, который многие зрители увидели впервые и были очарованы красотой и изяществом юных исполнителей, танцующих на своих инвалидных колясках.

Стихи о добросердечии и любви читали Чуваева Маргарита Матвеевна, Многолетняя Валентина Сергеевна, Мареев Сергей Сергеевич. А с музыкальными номерами выступили Анечка Васендина и коллектив "Горячие сердца". В завершение встречи все вместе пели хором любимые песни. Эвелина БОНДАРЕНКО,

зав. информационно-правовым сектором МБУК ЦБС Адлерского района. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]