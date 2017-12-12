ВСТРЕЧА С ЛЮБИМЫМИ ПЕРСОНАЖАМИ

В России не найдешь человека, которому не было бы знакомо творчество Эдуарда Успенского. Всю свою долгую жизнь этот человек посвятил детям и способам сделать их счастливыми. Его рассказы вырастили много поколений малышей, которые верят в доброту, дружбу, отвагу, честность и поэтому способны помочь близким и родным в трудную минуту.

И, конечно, совершенно точно нет в России людей, которые бы не видели мультфильмов, созданных по мотивам книг Эдуарда Федоровича. Народное признание и любовь он заслужил благодаря своим прекрасным произведениям, которые транслируют правильные ценности в понятной и доступной форме.

К 80-летию писателя был приурочен литературный праздник, который провели для юных получателей социальных услуг Сочинского реабилитационного центра специалисты детской библиотеки им. Н.Островского. Праздник прошёл с активным участием детей: они не только узнали биографию писателя, историю сочинения любимых произведений, но и по картинкам легко узнавали персонажей – дядю Фёдора, старушку Шапокляк, кота Матроскина и Шарика. За две минуты общими усилиями был собран из паззлов и портрет Чебурашки. С удовольствием под гитару были спеты две песни из любимых мультфильмов. И в завершение праздника детям были вручены разные книги, в том числе и Эдуарда Успенского, которые они обязательно прочитают.

Ольга КОНОНОВИЧ, педагог-организатор. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]