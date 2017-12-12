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ЛУЧШИЕ ВЫБИРАЮТ СОЧИ

ЛУЧШИЕ ВЫБИРАЮТ СОЧИ
Вторник, 12 Декабрь, 2017 - 07:09

До чемпионата мира по футболу еще полгода, а его участники уже выбирают места будущей дислокации. Причем все больше команд во время Мундиаля предпочитает размещаться в Сочи.
Примечательно, что базироваться на олимпийском курорте решили две, пожалуй, самые популярные сборные планеты – команды Германии и Бразилии. Немецким футболистам, нынешним чемпионам мира, Сочи очень даже приглянулся в период проведения розыгрыша Кубка конфедераций; бразильских специалистов, кудесников кожаного мяча, наш город покорил во время недавнего приезда сюда.
На днях стало известно, что на курорте "бросит якорь" и сборная Польши, преподнесшая для своих болельщиков на отборочном этапе чемпионата немало приятных сюрпризов и рвущаяся в фавориты.
В целом почти треть команд на сегодняшний день определилась с местом пребывания во время чемпионата. К примеру, россияне выбрали Подмосковье, англичане – Ленинградскую область.
Владимир ВОЛГИН.

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