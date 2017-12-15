Бюджетный баланс

На внеочередной сессии Городского Собрания Сочи депутаты рассмотрели в первом чтении

проект муниципального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов – Проект бюджета, безусловно, был сформирован исходя из требований бюджетного законодательства, законов Краснодарского края и нормативных документов города Сочи, исходя из прогноза социально-экономического развития. При подготовке документа взяты во внимание изменения в бюджетном и налоговом законодательстве, которые вступят в силу с января 2018 года, проанализирована динамика поступлений в 2017 году. Мы также отработали с главными администраторами доходов по налоговым поступлениям и учли изменения хозяйствующих субъектов, стоящих на налоговом учете в Сочи. То есть постарались максимально эффективно отработать доходную часть бюджета 2018 года и последующего планового периода, – пояснил директор департамента по финансам и бюджету администрации города Сочи Сергей Щербинин. В первом чтении обсуждались основные характеристики бюджета: ожидаемое поступление и выполнение доходной части, общий объем расходов бюджета, объем муниципального долга и условно утверждаемых расходов, наличие дефицита либо профицита. По объему доходов объем бюджетных поступлений в 2018 году (без учета поступлений из краевого бюджета) предполагается на уровне 6,47 миллиарда рублей. Как подчеркнул Сергей Щербинин, план напряженный, но выполнимый. Четыре доходных источника: НДФЛ, земельные платежи – аренда и налог на землю, налог на вмененный доход – составляют почти 75 процентов доходной части бюджета. При этом остаются резервы в части мобилизации недоимки в бюджет. Что же касается расходной части, то она составит более 10 миллиардов рублей. При этом расходы в планируемом трехгодичном периоде 2018-2020 равны доходам, бюджет сбалансирован.

Также в ходе внеочередной сессии Городского Собрания Сочи было отмечено, что бюджетные расходы остаются социально направленными.

– До 64% бюджетных средств направлено на решение социальных вопросов. В данный момент профильные департаменты и управления администрации города Сочи совместно с комитетами Городского Собрания Сочи работают над подготовкой документов для получения субвенций из края для решения этих вопросов. Кроме того, мы планируем получить порядка 3 миллиардов рублей для выполнения тех обязательств, которые запланированы на 2018 год. В первую очередь это строительство детских садов и школ с учетом софинансирования из федерального и краевого бюджетов. Это строительство пристроек к школе №82 и гимназии №15, а также начало возведения новой школы на Мамайке. Еще порядка миллиарда рублей в случае качественной подготовки проектно-сметной документации и успешной ее защиты в краевых структурах город может получить на ремонт дорог, – подчеркнул председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.

Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов перед вынесением на сессию был рассмотрен во всех комитетах Городского Собрания Сочи, а также на территориальных депутатских группах, получил положительное заключение Контрольно-счетной палаты и прошел публичные слушания.

Предусмотрено 144 миллиона рублей на содержание 1046 ставок младшего обслуживающего персонала в социальной сфере в связи с передачей полномочий на муниципальный уровень. В будущем году 96 миллионов рублей будет направлено на выполнение майских указов Президента РФ – зарплаты прочих сотрудников предприятий социальной сферы вырастут на пять процентов с 1 января 2018 года.

– Основные характеристики бюджета учли все прогнозы, сделанные в социально-экономическом развитии города, – отметила председатель бюджетного комитета Городского Собрания Сочи Людмила Манцурова. – Расходная часть бюджета сформирована в программном виде. В Сочи реализуются 29 муниципальных программ, город принимает участие в 17 краевых программах. На реализацию тех или иных программ планируется направить 88% бюджетных расходов. Таким образом мы твердо перешли на программный метод планирования.

Второе чтение проекта бюджета, в рамках которого в том числе будут решаться вопросы, на какие муниципальные программы и в каком количестве средств будет предусмотрено, состоится 26 декабря на очередной сессии Городского Собрания Сочи.

Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]