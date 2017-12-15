ПРОФЕССИОНАЛЬНЫ И НЕРАВНОДУШНЫ

В Сочи прошел городской форум организаторов выборов На этой неделе в нашем городе состоялся необычный форум. В Бальном зале отеля Hyatt Regency собрались главы внутригородских районов Сочи, руководители отделов районных администраций, председатели участковых избирательных комиссий. Все они непосредственно занимаются подготовкой и проведением выборов всех уровней. Участники форума организаторов выборов города Сочи подвели итоги избирательных кампаний 2017 года и наметили планы на 2018-й.

Форум состоялся в канун важной для нашей страны даты – Дня Конституции Российской Федерации. Этот документ, принятый 24 года назад, заложил основы демократической избирательной системы в стране. За это время в Сочи состоялись 35 федеральных, региональных и муниципальных выборов и даже один референдум.

За два с половиной десятилетия значительные изменения претерпела сама избирательная система: подведение итогов вручную сменилось программой "ГАС-выборы", комплексы КОИБ приходят на смену традиционным урнам для голосования, а протоколы избирательных комиссий теперь имеют уникальный машиночитаемый код. Шесть лет назад на выборах главы государства успешно опробована всероссийская система видеонаблюдения, которая позволяет каждому избирателю из любой точки страны в удобное для себя время виртуально посетить любой избирательный участок.

– Все это привело к тому, что выборы 2016 и 2017 года в Сочи получили полное одобрение международных наблюдателей. Избирательная кампания по выборам депутатов ЗСК шестого созыва протекала достаточно бурно, активно. Существует противостояние политических сил, каждая партия защищает свои программы и интересы, ведет активную агитацию. Тем не менее выборы прошли на самом высоком профессиональном уровне и не были обжалованы, – подчеркнул в своем докладе глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Наступающий 2018 год ознаменован важнейшими выборами нашей страны. Россияне будут избирать Президента Российской Федерации. До назначения даты выборов остались считанные дни. А значит, всем организаторам выборов, а их в Сочи около двух тысяч человек, предстоит большая работа по организации и проведению президентской избирательной кампании. Чем больше усилий все они приложат к этому процессу, тем более организованно пройдет само голосование.

На выборах президента всегда регистрируется самая высокая явка избирателей. Значит, в будущем году граждане РФ будут максимально активны в избирательном процессе. Основная задача сочинцев, которые будут заняты его организацией, – сделать все, чтобы дойти до каждого избирателя, помочь россиянам реализовать свое избирательное право. Дата, место и время проведения выборов должны быть общеизвестны. Чтобы довести эту информацию до всех горожан, администрация города задействует городскую информационную сеть.

– Президент страны Владимир Путин на днях сообщил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах. Мы прекрасно понимаем, что он лидер, видим его высокие рейтинги. Тем не менее интрига существует. Считаю, что горожане должны поддержать лидера государства, – прокомментировал новость о решении главы государства баллотироваться на новый срок мэр Сочи Анатолий Пахомов. – За последние десять лет Сочи претерпел кардинальные изменения, и не без участия президента. Уже есть результат. Что бы там политики накануне Олимпиады-2018 в Пхенчхане ни говорили о наших спортсменах, мы говорим об олимпийском наследии. В городе проводится более 240 мероприятий в год, в том числе и масштабных. Все это в совокупности дает возможность для круглогодичной работы курорта, теперь наша задача – не подвести.

Градоначальник напомнил, насколько важно внимательно отнестись к наказам избирателей. За текущий год в Сочи построены три школы, два детских дошкольных учреждения. В 2018-м в Сочи появятся новые корпуса 82-й и 15-й школ, начнется строительство долгожданной школы на Мамайке. 580 миллионов рублей освоено на капитальном ремонте дорог, а в следующем году муниципалитет намерен направить на эти цели 1 миллиард. Но избиратели судят не только по большим делам, но и по отношению к конкретному человеку, по участию в его судьбе.

Обеспечение избирательных прав лиц с ограниченными возможностями здоровья – тоже очень важное направление в работе организаторов выборов. Сегодня Сочи, пожалуй, самый доступный для маломобильных граждан город страны. Но членам УИК необходимо уделить особое внимание спискам, помочь тем людям, которые по состоянию здоровья не могут дойти до избирательных участков. Это кропотливая работа, которую необходимо произвести. Обеспечение избирательных прав граждан – главная задача организаторов выборов.

– Законодательство меняется очень быстро, изменения происходят от одних выборов к другим. Многопартийность в первую очередь отражается на проведении выборов. Бывает сложно и трудно. Главное богатство всей избирательной системы Сочи и основа тех успехов, которые у нас есть, – это вы, – подчеркнул в своем выступлении председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов.

Избирательная система Краснодарского края – одна из лучших в России, это подтвердила во время визита в Сочи председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и заявила, что постарается реализовать ее по всей стране.

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]