Новый год, новый дом

Реализацию программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда

на 2013 – 2017 годы обсуждали в минувшую среду на планерном совещании в мэрии Проблема ветхого и аварийного жилья актуальна в любом регионе России, и Сочи – не исключение. В нашем городе принята и завершается адресная муниципальная программа переселения граждан, по которой с начала 2013 года улучшили свои жилищные условия и получили новую крышу над головой 1825 сочинцев. О том, какими темпами реализуется программа сейчас, на планерном совещании в администрации докладывал заместитель главы города Юрий Паламарчук.

– В городскую адресную программу переселения граждан из ветхого и аварийного фонда на 2013–2017 годы было включено 62 аварийных многоквартирных дома, или 598 квартир. В настоящее время полностью расселены 27 многоквартирных домов, четыре из них были снесены в 2016 году. По остальным 35 домам продолжается расселение. На данный момент в них заселены 43 квартиры, – отчитался Юрий Паламарчук.

На практике это означает, что ни один дом фактически не пустует, в каждом из них остаются жить одна-две семьи. Люди отказываются покидать свое жилье несмотря на опасность, которой подвергаются ежедневно. Дела об их выселении находятся в суде.

Но есть и другие случаи. Например, граждане получили новое жилье взамен ветхого, а прежнюю квартиру… сдают. Бывает, что в пустующих домах, не отключенных от магистральных сетей, квартиры занимают бомжи и прочие асоциальные элементы.

Юрий Паламарчук напомнил, что для сноса расселенных многоквартирных домов необходимо провести ряд юридических процедур: зарегистрировать право муниципальной собственности на все помещения и участки, исключить их из реестра, отключить от всех сетей. По девяти домам все эти работы выполнены (с.Кепша, 15; ул. Перелётная, 7; ул. Лысая гора, 35; ул. Войкова, 42; с. Кепша, 4; ул. Перелётная, 3; ул. Заповедная, 6; ул. Перелётная, 9; ул. Защитников Кавказа, 20).

Еще по четырнадцати домам (ул.Хуторская, 15; ул. Загородная, 5; ул. Загородная, 16; ул. Перелётная, 5; пер. Калиновый, 8; ул. Волгоградская, 14; с Весёлое, ж/д переезд, дом без номера; ул. Инжирная, 21; ул. Мзымтинская, 5а; пер. Рабочий, 28; ул. Пирогова, 46; ул. Семашко, 18; ул. Мичурина, 36; ул. Пионерская, 99) эти процедуры проходят в настоящее время. К сносу все они будут готовы в 2018 году.

По подсчетам специалистов затраты на снос, вывоз и утилизацию строительного лома и последующее благоустройство земельных участков составляют 8 тысяч рублей на квадратный метр. Всего на снос всех расселенных домов потребуется более 71 млн рублей. Таких денег в городском бюджете не предусмотрено.

Глава города Анатолий Пахомов поручил не затягивать процесс, разработать по каждому из многоквартирных домов дорожную карту и по возможности минимизировать затраты.

– Главы районов должны понимать, что это их личная ответственность. Большие объекты надо сносить за деньги, малые можно искать возможности ломать хозспособом, постепенно вывозить субботниками. Важно увидеть, на каком этапе мы можем сэкономить. Что-то можно реализовать с обременением, где-то могут помочь районы. Главное, уже сейчас необходимо понимать, как можно использовать освободившуюся территорию, – подчеркнул Анатолий Пахомов.

Одно понятно точно: нового строительства на месте снесенных ветхих домов не будет. Где-то появятся скверы и парки, где-то другие зоны общего пользования. Анастасия ПАНИНА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]