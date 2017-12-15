ЯРМАРОЧНАЯ СУЕТА

Главную ёлку Сочи зажгут 25 декабря, но подготовка к празднику идет полным ходом: уже украшены магазины и торговые центры, крупные сетевые отели и мини-гостиницы, образовательные учреждения и офисы организаций самого разного профиля. Сочинцы наряжают елки или как минимум для оформления домашнего интерьера – используют елочные композиции, новогодние венки.

Даже если в семье есть полный предновогодний комплект украшений, все равно к празднику хочется купить что-то новое: обновить елочные игрушки, приобрести гирлянду. И если раньше для продажи подобных новогодних "сокровищ" устраивали уличные ярмарки, то сегодня все организовано с большим комфортом для покупателей. Да, на городских ярмарках и рынках, подобных "Авангарду", большой выбор праздничных украшений, но горожане все больше совершают покупки в торговых центрах и специализированных магазинах.

Сегодня во всех гипермаркетах в зоне продажи сезонных товаров организованы новогодние ярмарки, где, кроме продуктов к праздничному столу, представлен и огромный ассортимент елочных игрушек.

В специализированных магазинах (а их только на ТЗБ на Ареде представлено пять) можно найти продукцию более оригинальную и, что немаловажно, на любой кошелек. Кстати, благодаря тому, что сегодня можно приобрести долговечные пластиковые елочные игрушки, необходимости ежегодно существенно обновлять убранство елки нет. То ли дело было в прежние годы, когда игрушки были только стеклянные!

– Средний чек новогодних украшений в этом году составляет тысячу рублей, – рассказывает продавец магазина Кристина. – Самый ходовой товар – разноцветные шары. Для оформления витрин магазинов, домов и квартир часто покупают разнообразные гирлянды. Тот, кто может позволить покупки посолиднее, выбирает игрушки подороже и поинтереснее.

Самая популярная цветовая гамма, которой отдают предпочтение сочинцы – красный и золотой цвета. На втором месте – синий и серебро. Кстати, в этом году дизайнерами разработана единая концепция оформления Сочи к Новому году с акцентом на морскую тематику, и, как отмечает Кристина, самыми первыми покупателями елочных игрушек в форме морских звезд и ракушек стали не отели и магазины, а… детские сады.

Конечно же, каждый, кто приходит за покупками новогодних товаров, ищет сувениры с символикой наступающего года. И здесь полет фантазии тоже достаточно широк: от брелоков и магнитиков с изображением собак до соломенных фигур и целых композиций, стоимость которых достигает 1,5 тысячи рублей. Кстати, любители фарфора могут найти изящные фигурки собак самых разных пород как в специализированных новогодних магазинах, так и в посудных центрах. Цена аналогичная.

В этом году впервые в Сочи была организована городская выставка-ярмарка "Новогодняя шкатулка", которая стартовала 14 декабря и продлится четыре дня. В выставочных павильонах морского порта представлены не только деликатесы для праздничного стола, но и разнообразные новогодние товары.

Городской конкурс "Пряничный городок" вызвал интерес у сочинцев, которые представили немало интересных кулинарных работ. Лучшие пряничные домики будут выбираться в нескольких номинациях, но, судя по реакции посетителей ярмарки, фаворитом конкурса является пряничный морской порт.

– Над созданием морского порта шеф-повар ресторана "Платформа" Сергей Мусиенко со своей коллегой Амалией и сыном Никитой работали четыре дня, – рассказывает представитель организатора ярмарки Софья Ромашина. – Ими было использовано 8 килограммов пряничного теста, 6 килограммов глазури и карамели и 2 килограмма мастики. Длина пряничного морского порта составила около метра, а в вечернее время окошки в здании подсвечиваются.

Кроме разнообразной продукции, на ярмарке организованы также фотозоны, мастер-классы по росписи новогодних пряников и гипсовых фигур, изготовлению новогодних открыток, выступление кукольного театра "Саквояж". А 500 ребят, успешно прошедших новогодний квест, в последний день работы ярмарки получат подарки от Деда Мороза.

Кира ПЕРЛОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]