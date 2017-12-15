Праздновали весело и дружно

…Крошечная Асана, продолжательница знаменитой творческой династии Хейшхо, ей всего полтора года, уже успела привыкнуть к спартанским условиям артистической жизни. Любознательная девчушка живет в строгом соответствии с ритмом работы Центра адыгской культуры – репетиции, концерты, гастрольные поездки, занятия по изучению национального этикета и традиционных народных ремесел. Давно освоившись в этих стенах, она уже знает всех наперечет – танцоров, музыкантов, костюмеров, сотрудников сельских домов культуры, свободно и вполне самостоятельно ориентируется на местности. В рабочем кабинете дедушки, директора центра Руслана Хейшхо, Асана гордо показывает на портреты прапрадеда, Шугаюба Лемсефовича, погибшего в боях за Сталинград, и прадеда, Аслана Шугаюбовича Хейшхо, заслуженного работника культуры Адыгеи и Кубани, создателя народного ансамбля "Шапсугия" и основателя Центра адыгской культуры Лазаревского Центра национальных культур. С малых лет вслед за старшими пошли внучки. Биба вместе с супругом Муратом Тарчоковым работает здесь хореографом, Сурет – солистка ансамбля "Шапсугия", исполняющая один из самых зрелищных и сложных номеров в репертуаре коллектива – "Танец с кинжалами". Придет время, и на концертных афишах наряду со старшими обязательно появится имя юной Асаны.

В минувшую субботу большой коллектив Лазаревского Центра национальных культур широко отметил два знаковых юбилея – 45-летие народного ансамбля "Шапсугия" и 25-летие Центра адыгской культуры. Даты, без преувеличения, исторические, повод – знаменательный. Оба события отпраздновали сообща – весело, дружно, с музыкой и танцами, цветами, подарками и добрыми пожеланиями. Поздравить Руслана Хейшхо и его команду приехали артисты из разных регионов страны – солисты Государственного академического ансамбля танца "Кабардинка" (Кабардино-Балкария), народный ансамбль адыгских инструментов "Удж" (Адыгея), знаменитый певец и композитор Альберт Тлячев (Карачаево-Черкесия), шоу-группа "Асса стайл" (г.Краснодар), а также представители братской Абхазии – прославленный хор старейшин "Киараз" и детский хореографический коллектив "Афыртын".

Поздравил коллектив Центра адыгской культуры и мэр Сочи Анатолий Пахомов. Перед выходом на сцену глава города лично поприветствовал почетных гостей праздника – членов исполкома Международной Черкесской Ассоциации – в этот день в Лазаревском прошла конференция общественной организации, объединяющей адыгов всего мира. Отдельно пообщался с президентом МЧА Хаути Сохроковым. Руководители обсудили итоги работы выездного заседания, а также пути дальнейшего сотрудничества.

В тот же день гости побывали в аулах Калеж и Хаджико, пообщались с местными жителями.

…На праздничную сцену ЦНК глава города Сочи и президент Международной Черкесской Ассоциации вышли вместе.

– Сегодня мы отмечаем знаменательный юбилей одного из лучших хореографических коллективов Юга России – народного ансамбля адыгского танца "Шапсугия", – отметил в своем поздравительном выступлении Анатолий Пахомов. – Вот уже сорок пять лет этот коллектив достойно прославляет свой народ и популяризирует свою древнюю культуру повсеместно – в разных регионах России и за рубежом. Многогранная культура адыгов вызывает большой интерес у многочисленных гостей курорта, национальные самодеятельные коллективы, в первую очередь, ансамбль "Шапсугия", широко востребованы в летний период на знаменитых уже по всей стране этнических шоу-программах – "вечерках", проходящих в наших аулах. Это уникальный механизм, позволяющий рассказать об истории и культуре коренного народа буквально всему миру.

В ходе праздничного концерта почетными грамотами и благодарственными письмами главы города Сочи за вклад в сохранение и развитие народной культуры была отмечена большая группа сотрудников Центра адыгской культуры. Ответственную миссию выполнил и президент МЧА Хаути Сохроков, вручивший высшую награду организации – почетный знак МЧА Анатолию Пахомову, заместителю председателя "Адыгэ Хасэ" причерноморских адыгов-шапсугов, почетному гражданину города Сочи Вячеславу Хачмамуку и директору Центра адыгской культуры, заслуженному работнику культуры Республики Адыгея Руслану Хейшхо.

Анзор НИБО. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]