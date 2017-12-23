Завершилось новогоднее украшение Сочи –А зимой-то не пахнет! – улыбнулся бариста Давид в любимой кофейне, протягивая мне латте с корицей.

Не могу не согласиться, любуясь игрой ветра в кронах пальм. Зеленые газоны, цветущие виолы, розы, магонии и цикламены, ковер из осенних листьев… Если это и зима, то самая что ни на есть сказочная, из сказки "12 месяцев".

– Так экзотично для уроженца и жителя средней полосы выглядят новогодние елки, выглядывающие из-за пальм! – восхищается Анна из подмосковных Химок.

Новогоднее настроение сочинцы создают не только себе, но и гостям. Их бывает особенно много на самые длинные каникулы в году. Пик интереса сосредоточен в Красной Поляне на прилегающих к поселку горнолыжных курортах. Украшение горного кластера завершено накануне, в городской черте с этим справились на неделю раньше.

– 73 улицы, входящие в маршруты зон гостеприимства, обязаны быть красивыми, – напомнил мэр Сочи Анатолий Пахомов на прошлом планерном совещании.

За это время многое сделано, и новогоднее убранство города наконец приобрело законченные черты. Три тысячи объектов торговли и общественного питания оформили в новогоднем стиле свои входные группы и интерьеры. Праздничное настроение на общественных пространствах создал департамент дизайна городской среды.

– Какая красота! В Сочи лето не кончается. Ёлка со штурвалами и якорями – загляденье! – говорит Наталья из Сургута.

В парке "Ривьера" новогодних елок не просто много, а очень много. Несколько лет подряд здесь наряжают к праздникам не только елки, но и… пальмы.

– Я и не думала, что мексиканская традиция давно существует на нашем юге. Помню, пару лет назад какая-то шумиха вокруг этой пальмы была, вызвавшая туристический ажиотаж и море постов в сетях. Теперь вот своими глазами вижу новогоднее чудо, – удивляется Евгения из Хабаровска.

В этом сезоне бутии у "Колеса обозрения" и рядом с бюветом на Аллее писателей облачились в футбольные мячи в красных колпачках. С новым футбольным годом! Морской привет из Сочи!

Анна МАРТЫНОВА. Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]