Искусство в помощь детям

Фонд "Край добра" при поддержке администрации Краснодарского края провел новогодний благотворительный вечер в пользу тяжелобольных детей. В этот день на мероприятии присутствовали глава Кубани Вениамин Кондратьев, вице-губернатор Анна Минькова, политики, депутаты, бизнесмены, общественные деятели и журналисты.

В ходе вечера были представлены 70 работ известных художников региона и талантливых детей, а в концертной программе приняли участие маленькие звёздочки – участники самых популярных всероссийских шоу-программ "Голос. Дети", "Синяя Птица"– Гера Аристова и Ярослава Дегтярева. Также для гостей в этот вечер выступили заслуженная артистка Кубани Ольга Никитина, вокалистка Алена Корнева и Мария Грай.

Обращаясь к присутствующим, Вениамин Кондратьев выразил благодарность всем, кто принял участие в благотворительном мероприятии:

– У всех вас есть то, что всегда отличало русского человека – сострадание, милосердие, – отметил губернатор. – Картины, которые вы покупаете, имеют разную стоимость, а то, что вы делаете, – стоимости не имеет. Вы помогаете детям, которых, может, никогда не увидите, но делаете это от всей души, понимая, что им необходима помощь. Спасибо вам за это.

Анна Минькова в свою очередь заметила, что благотворительный вечер, ставший доброй традицией, проходит накануне Нового года и Рождества и помогает детям поверить в чудо.

Вице-губернатор наградила благотворителей, которые в течение года поддерживали фонд и его подопечных. Среди них– генеральный директор АО МПМК "Краснодарская-1" Аслан Нехай, генеральный директор строительной компании "Неометрия" Борис Юнанов, учредитель ГК "ЮгСтройИмпериал" Николай Амосов, ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов, ректор Кубанского государственного медицинского университета Сергей Алексеенко. Награды также получили заведующий хирургическим отделением краевой стоматологической поликлиники Олег Цымбалов, депутат городской думы Краснодара Максим Бурлачко, учредитель креативного агентства Doodah Никита Сычев и генеральный директор стоматологической клиники "Диас" Ашот Саркисян.

– За один вечер, всего за несколько часов, нам удалось собрать более 17 миллионов рублей, – отметила руководитель фонда Яна Сторожук. – Мы ежегодно в преддверии Нового года собираемся ради одной главной цели – помощи больным детям, потому что наши вечера действительно спасают детские жизни.

Благотворительный вечер состоялся уже в третий раз: в 2015 году было собрано более 12 миллионов рублей, в 2016 году – порядка 6 миллионов рублей.

Всего же в этом году фонд "Край добра" помог 242 тяжелобольным детям на общую сумму более 38 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Край добра". Войдите или зарегестрируйтесь для доступа к комментариям ]